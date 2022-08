We wtorek 9 sierpnia o godz. 13:00 odbędzie się losowanie sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej - podaje "Rzeczpospolita". To efekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której głównym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl