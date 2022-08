Donald Tusk w spocie PiS. "Straszna" muzyka, zniekształcony obraz i urywki wypowiedzi

Prawo i Sprawiedliwość zamieściło w swoich mediach społecznościowych krótki spot. Jego bohaterem jest były premier i przewodniczący Platformy Obywatelskiej. "Cała prawda o Donaldzie Tusku. Chcesz takiego premiera? Podaj dalej" - zachęca partia w poście na Twitterze.

Donald Tusk w spocie PiS. "Serio Donald!?"

Wideo zaczyna się od słów Tuska: - Jeśli jest jakaś osoba w Polsce, która działa w polityce, która chciałaby, żeby przemocy w polskiej polityce nie było, to to jestem ja - słyszymy. "Serio Donald!?" - pojawia się plansza na ekranie (pisownia oryginalna), a następnie następuje pokaz urywków pociętych wypowiedzi szefa PO:

"Przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie".

"Zniesiemy tę złą władzę, nie będzie po nich śladu".

"...żeby gościa wyprowadzić NBP-u i ja to zrobię, ja to wam gwarantuję".

"Nie znam pani sympatii politycznych, ani na kogo pani głosuje, chociaż coś tam (Tusk kręci dłonią przy głowie) się domyślam oczywiście".

"Skończy się PiS".

"To ja panu życzę, żeby do końca życia pan płacił te osiem za litr".

"...i adresuję je do mieszkańca tego pałacu: 'Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta'".

Słowom byłego premiera towarzyszy pełna napięcia muzyka. Dźwięk i obraz nierzadko są także zniekształcone, co buduje poczucie grozy. Wpis spotkał się jednak z negatywnym odbiorem. "Jakość waszych rządów jest taka sama, jak jakość tego filmiku" - napisał jeden z komentujących, inny natomiast dodał: "Nie do końca rozumiem tę koncepcję z ciągłym promowaniem Donalda Tuska. Chciałbym wam przypomnieć, że to wasz przeciwnik, a nie szef waszej partii".



Zawiadomienie ws. słów Tuska. Przewodniczący PO komentuje

Donald Tusk w "Wiadomościach" TVP. 128 razy "für Deutschland"

Donald Tusk jest także częstym bohaterem "Wiadomości" TVP. Materiały stacji często są wycelowane w szefa Platformy Obywatelskiej. Jak pisaliśmy, jego słowa "für Deutschland", które w rzeczywistości padły podczas przemówienia do delegatów Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w styczniu 2021 roku, miały paść w "Wiadomościach" co najmniej 128 razy.

Z popularności szefa PO w materiałach TVP żartowali nie dawno politycy opozycji. "Podobno jest nowa gra towarzyska. Zapraszasz gości na 19:30. Włączasz 'Wiadomości' i... pijesz 50 gramów za każdym razem, gdy usłyszysz słowo 'Tusk'. Wygrywa ten, kto obejrzy pogodę" - napisał na Twitterze warszawski radny KO Paweł Czekalski. "Cholera, nie dałem rady. Zabrakło gorzały" - odpowiedział mu żartem Leszek Miller.

