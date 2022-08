Ziobro nazwał Władysława Frasyniuka "śmieciem". "Na śmietniku historii wyląduje ten drugi"

"Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu!" - napisał na Twitterze Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny dołączył do wpisu link do tekstu o warunkowym umorzeniu sprawy wobec Władysława Frasyniuka.

Przypomnijmy, że Władysław Frasyniuk, opozycjonista z okresu PRL, w sierpniu tego roku wypowiedział się na temat żołnierzy stacjonujących na granicy z Białorusią. Nazwał ich "śmieciami" i "watahą psów". Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała przeciw niemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 23 grudnia 2021 roku. W czwartek okazało się, że sąd warunkowo umorzył sprawę na rok próby. Prokuratura zapowiedziała apelację.

Właśnie do tej informacji postanowił odnieść się minister sprawiedliwości. Jego komentarz wywołał w sieci falę komentarzy.

Komentarze po słowach Ziobry. "Na śmietniku wyląduje ten drugi"

"Ziobro zilustrował zdjęcie Władysława Frasyniuka słowem 'śmieć'. Oznacza to, że dla polskiego ministra sprawiedliwości człowiek jest odpadem. Historia uczy, że taką skłonność do dehumanizacji mają ludzie, którzy sami zatracili w sobie człowieczeństwo. I to się w przypadku Zbigniewa Ziobry potwierdza" - pisze konstytucjonalista prof. Marcin Matczak.

"Zbigniew Ziobro za nazwanie śmieciem bohatera polskiej wolności i całe zło, które wyrządził Polsce, sam wyląduje na śmietniku historii" - pisze posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Mam nadzieję, że Ziobro się zreflektuje, bo tu trafiło na Władysława Frasyniuka, ale chyba o nikim nie można mówić 'śmieć"' - mówił Sławomir Neumann z PO w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

"Zbigniewie Ziobro, nazwałeś Władysława Frasyniuka śmieciem, nie zbliżaj się do Wrocławia" - pisze senatorka Barbara Zdrojewska.

"Przepraszam, Ziobro nazwał drugiego człowieka śmieciem??? Naprawdę? Tak wypowiada się konstytucyjny minister? Ja Panu tylko przypomnę, że zniewaga jest przestępstwem stypizowanym w art. 216 Kodeksu karnego (no, chyba że przed twitem usunął Pan to z kodeksu)" - zwraca uwagę adwokat Paweł Śliz.

"Frasyniuk dla Polski przesiedział w więzieniu 3,5 roku. Ziobro dla Polski zablokował dziesiątki miliardów euro, zdemolował sądownictwo i podeptał dziedzictwo 'Solidarności'. Na śmietniku historii wyląduje ten drugi" - uważa Kamila Gasiuk- Pihowicz z KO.

"Pan jest zerem, panie Ziobro" - pisze dziennikarz Bartosz T. Wieliński, cytując słowa Leszka Millera, który ówczesny premier wypowiedział w czasie przesłuchań sejmowej komisji śledczej w sprawie tzw. afery Rywina.