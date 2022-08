Jak wiadomo z doniesień medialnych, do ulubionych baz wypadowych Jarosława Kaczyńskiego należą Pomorze Zachodnie i Beskid Sądecki. - Prezes bardzo lubi spędzać czas właśnie w tych dwóch miejscach - mówi w rozmowie z "Super Expressem" poseł PiS Czesław Hoc.

Te dwa wakacyjne kierunki wskazuje też pewien bliski współpracownik Kaczyńskiego. - Pan prezes może podzielić swój wypoczynek. Trochę północnej Polski, trochę południowej - mówi "Faktowi".

Szef partii rządzącej nie zdradził co prawda, dokąd konkretnie wybierze się w te wakacje, ale - jak twierdzi inny informator "SE" - "zapewne będzie trochę pieszych wędrówek i trochę pływania po wodzie". - Może prezesa uda się wyciągnąć na wędkowanie. Kiedyś złowił sporo okoni - wspomina.

Kaczyński lubi wypoczywać w towarzystwie partyjnych kolegów, m.in. wiceprezesa PiS Joachima Brudzińskiego, posła Marka Gróbarczyka czy wspomnianego już Czesława Hoca.

Jarosław Kaczyński przerywa objazd po Polsce

Jarosław Kaczyński w czerwcu ruszył w trasę po różnych miejscowościach Polski. Podczas wizyt szefa Prawa i Sprawiedliwości dochodziło do protestów i agresywnych zachowań demonstrantów. W Inowrocławiu policja użyła gazu, a w Gnieźnie samochód lidera PiS został obrzucony jajkami.

Trasa Kaczyńskiego miała trwać do czasu jego urlopu, czyli 5 sierpnia, ale została przerwana jeszcze pod koniec lipca, o czym poinformowała Gazeta.pl. - Na Nowogrodzkiej tłumaczą, że środek wakacji to kiepski termin na tournée. Objazdowi towarzyszyły protesty zwolenników opozycji, a w swoich przemówieniach prezes zaliczał wpadki i mówił rzeczy, po których za głowy łapano się nawet w PiS - przypominał dziennikarz portalu Jacek Gądek.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski wyjaśniał, że powodem decyzji o przerwaniu objazdu Polski ma być zaplanowany wcześniej urlop prezesa.

- Ani pan prezes, ani ja, nie przerywamy naszych działań, spotkań w sierpniu - zapewniał z kolei premier Mateusz Morawiecki. - Pan prezes swój plan ma rozpisany. Z tego, co wiem, z tego, co rozmawialiśmy, wręcz do czerwca przyszłego roku - dodał.



