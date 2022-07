Podwyżek pensji dla polityków ma nie być. PiS już i tak za nie płaci

Zobacz wideo Kaczyński zarzuca Tuskowi "zmiany psychiczne". Komentuje rzecznik PiS:

Pensje urzędników państwowych są powiązane z pensjami w służbie cywilnej. A te są uzależnione od kwoty bazowej, która - przemnożona odpowiednio dla poszczególnych stanowisk - przekłada się na pensje urzędników. Wynagrodzenia polityków - od prezydenta po posłów - są uzależnione od tej kwoty bazowej. Podniesienie jej o 7,8 proc. - a taką liczbę wskazała szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wskazując na pismo, które otrzymała z Ministerstwa Finansów - przełożyłoby się na taką właśnie podwyżkę dla parlamentarzystów (1 tys. zł) i pracowników Sejmu. Prezydentowi dałoby dodatkowe 2 tys. zł brutto, zaś marszałkom Sejmu i Senatu po 1,6 tys. zł, a ministrom 1,4 tys. zł.

Podwyżki dla polityków w czasie, gdy inflacja szybuje i jednocześnie na serio zaczyna się kryzys, byłoby samobójcze dla władzy. A ponadto: przecież rok temu politycy dostali już sute podwyżki. Wówczas - na mocy rozporządzenia - zarobki premiera i marszałków wzrosły do ponad 20 tys. zł, a posłowie i senatorowie zamiast 8 tys. zł otrzymali 12,5 tys. zł. Z kolei na mocy ustawy głowa państwa dostała 40-procentową podwyżkę. Serwowanie sobie przez obóz PiS nowych podwyżek na nieco ponad rok przed wyborami? Brzmi to jak podszept wrogów PiS albo głupi błąd.

Sprawa jednak wybuchła - przez niezborność PiS-u. Teraz obóz rządzący się ratuje tłumacząc - ustami prezesa PiS, premiera, rzecznika - że żadnej podwyżki dla polityków nie będzie. A inni dodają, że nic nawet nie wiedzieli o tym, by takowe miałyby być.

Jarosław Kaczyński PAP mówi tak: - To temat rzucony przez naszych przeciwników, aby znów podburzać opinię publiczną przeciw rządowi oraz Prawu i Sprawiedliwości. W przyszłym roku oczywiście nastąpi podwyżka kwoty bazowej, co w głównej mierze dotyczy pracowników budżetówki. Kwestia posłów, ministrów wyszła tutaj niejako przy okazji. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, aby jakiekolwiek podwyżki dla polityków wprowadzać.

Jakaż to jednak podrzutka ze strony wrogów PiS, skoro pierwsza o podwyżkach wspomniała publicznie szefowa Kancelarii Sejmu z nadania PiS? I to powołując się na polecenie z rządu PiS?

Niezborność obozu rządzącego już jednak mu zaszkodziła. Szeregowy wyborca nie będzie przecież wnikał w kwotę bazową wynagrodzeń dla służby cywilnej.

Sytuację skwapliwie wykorzystał Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej nagrał krótki film, na którym pokazał, ile podwyżki dostać ma prezydent, premier, a ile szeregowy nauczyciel - 152 zł. - Oni, ta władza mówi, że im się to należy niejako z automatu - podkreśla Tusk. W PiS wcale tak nie mówią, ale szeregowy wyborca tego sprawdzał nie będzie. Tusk dodaje też, że "z automatu tej władzy należy się wyrok wyborców".

Byłoby dziwne, gdyby opozycja, a szef PO najbardziej widowiskowo, nie skorzystali z okazji. Przecież dla Donalda Tuska to jest złoty strzał i to jeszcze w przeciwnika, który potknął się o własne nogi. Tym bardziej, że Tusk dopiero co proponował 20 proc. podwyżki dla budżetówki - to było dość populistycznie i na tle mikrych podwyżek (oprócz nauczycieli, bo ci akurat dostali w czasie rządów PO ponad 60-proc. podwyżki) też umiarkowanie wiarygodne.

W bieżącej polityce ważne jest jednak to, co jest teraz, a nie 8 lat temu. A dziś nawet jeśli politycy nie dostaną podwyżek - a PiS obiecuje, że nie dostaną - to i tak Platforma będzie mogła twierdzić, że to zasługa PO, która wymusiła na PiS-ie krok w tył.

PiS obiecuje, że "w najbliższym czasie wszystko będzie jasne" i zapewnia: uchwaleniem ustawy okołobudżetowej uda się zastopować podwyżki dla polityków.