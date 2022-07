Poseł PiS o wysokości swoich zarobków. "Dobre pytanie, bo ja nie wiem. Wie moja małżonka"

Podczas ubiegłotygodniowych prac nad projektem planu finansowego na 2023 rok na jaw wyszedł plan dotyczący zwiększenia wynagrodzeń polityków. Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska powiedziała, że do kancelarii Sejmu z Ministerstwa Finansów wpłynęło pismo z informacją o podwyższeniu o 7,8 proc. kwoty bazowej, która służy do wyliczenia wynagrodzenia polityków. Docelowo ma wzrosnąć z 1789,42 zł do 1928,99 zł.

Piotr Kaleta o pensjach politków: Nie powinno być żadnych podwyżek

Piotr Kaleta w środowym programie "Debata Dnia" przyznał, że nie wie, ile dokładnie zarabia. - To jest dobre pytanie, bo ja nie wiem - stwierdził Kaleta. I dodał, że "wie o tym jego małżonka". Wyjaśnił również, że miesięcznie zarabia około 13 tys. złotych.

- W tej chwili jestem całkowicie szczery. Jeśli miałbym to określić, to zarabiam bardzo dobrze - zapewnił Kaleta. Ocenił, że "w obecnej chwili politycy zarabiają bardzo dobrze, wystarczająco". Zdaniem posła "nie powinno być żadnych podwyżek".

Podwyżki dla polityków. "Kaczyński potrzebuje umownej marchewki"

Piotr Kaleta pyta o zarobki Donalda Tuska: Czy dostaje około 40 tys. emerytury?

Dokładnej kwoty swoich zarobków nie zna również Michał Kamiński. - Nie wiem dokładnie ile w tym miesiącu dostałem, ale na pewno powyżej 11 tys. złotych - przyznał. Wicemarszałek Senatu zwrócił uwagę, że temat podwyżek dla polityków jest "zabiegiem PR-owskim". - Ich sytuacja jest dziś tak zła, że oni wolą, żebyśmy rozmawiali o podwyżkach polityków niż o tym, ile brakuje pieniędzy - ocenił Kamiński.

W trakcie rozmowy polityk PiS zapytał Kamińskiego, czy to prawda, że "Donald Tusk dostaje około 40 tys. emerytury". - Jeżeli Donald Tusk dużo zarabia, co tak pana złości, to zarabia dlatego, że był "prezydentem Europy". Był skutecznym, wybranym drugi raz przez przytłaczającą większość premierów, z wyjątkiem polskiej pani premier - wyjaśnił Kamiński.

