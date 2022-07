Zobacz wideo Jarosław Kaczyński w Koninie: Mamy możliwości, bo ucięliśmy kradzieże

Donald Tusk w mediach społecznościowych zamieścił nagranie, na którym skomentował obecną sytuację w Polsce. - Są tacy, którzy twierdzą, że pisowska władza, co prawda kradnie, ale się dzieli. Jak kradnie, to już wszyscy wiemy. Zobaczmy, jak dzieli się z ludźmi - powiedział szef Platformy Obywatelskiej

Donald Tusk: "Wyrok zapadnie szybciej niż myślicie"

Po tych słowach polityk zaczął liczyć pieniądze na stole. - Mam w ręku dwa tysiące złotych. Tyle podwyżki ma dostać pan prezydent. Dwa tysiące złotych. Niewiele mniej pan premier, ministrowie, pani marszałek. To w czasie, kiedy drożyzna zżera ludziom oszczędności, kiedy wielu Polaków nie wie, czy przeżyje od pierwszego do pierwszego - podkreślił były premier, dodając, że są także podwyżki dla nauczycieli. - Nauczyciel mianowany na pensji zasadniczej dostanie w tym samym czasie 152 złote - zaznaczył Tusk.

- Oni, ta władza, mówią, że im się to należy niejako z automatu. Z automatu to tej władzy należy się wyrok wyborców. Z automatu to tej władzy należą się sprawiedliwe procesy przed niezależnymi sądami. Za to, że każdego dnia okradają polskie rodziny z pieniędzy, z węgla, z cukru, z ciepłej wody, z nadziei, marzeń o własnym mieszkaniu, z poczucia bezpieczeństwa. I ten wyrok zapadnie szybciej niż myślicie - powiedział polityk.

Więcej pieniędzy dla polityków

Przypomnijmy, w przyszłym roku może dojść do podwyższenia kwoty bazowej, a co za tym idzie - wynagrodzeń polityków i osób pełniących istotne funkcje w państwie. Więcej pieniędzy może wpaść do portfeli m.in. marszałków, parlamentarzystów, prezydenta, a także prezesa Narodowego Banku Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli.

Jeśli zmiany wejdą w życie, pensja prezydenta Andrzeja Dudy wzrosłaby o 2 tys. zł brutto (do 27 tys. zł) - wyliczał "Fakt". Marszałkowie Sejmu i Senatu - Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki - otrzymaliby dodatkowe 1,6 tys. zł brutto (łącznie ich wynagrodzenie wyniosłoby 22,1 tys. zł).

Wynagrodzenia ministrów wzrosłyby o 1,4 tys., wiceministrów o 1250 zł, a posłów - o 1000 zł (do 13,8 tys. zł). "Fakt" wskazał, że wzrosłyby również pensje np. szefa NIK Mariana Banasia (o ok. 1,3 tys. zł) oraz prezesa NBP (o ok. 1,5 tys. zł).

