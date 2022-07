Zbigniew Ziobro na traktorze wzbudził spore zainteresowanie. "Na polu krawat bezcenny"

Zbigniew Ziobro pojawił się w Proszowicach w województwie małopolskim, skąd pochodzi wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk. Po spotkaniu drugi z polityków wrzucił na Twittera zdjęcie ministra sprawiedliwości, którzy jedzie na traktorze czy siedzi w kabinie kombajnu. Użytkownicy zwrócili uwagę głównie na strój polityka.

Zbigniew Ziobro z wizytą w Proszowicach. Minister podzielił się wrażeniami w prowadzenia traktora

"Zwykle pan minister Zbigniew Ziobro prowadzi młode pokolenie po politycznych drogach, jednak wczoraj pokazał, że dobrze radzi sobie również za sterami maszyn rolniczych. Podczas wizyty w powiecie proszowickim pan minister pokazał, że priorytetem dla niego jest być blisko ludzi" - napisał w mediach społecznościowych Norbert Kaczmarczyk.

O samym kierowaniu maszynami rolniczymi wypowiedział się także Zbigniew Ziobro. - To jest na pewno nowe doświadczenie dla mnie, bo nigdy wcześniej nie jechałem tego rodzaju traktorem, ani też nie prowadziłem traktora, bo to dzięki panu ministrowi miałem tę przyjemność się sprawdzić, porównać do samochodu. Całkiem nieźle się kieruje taką maszyną, ale trzeba doświadczenia, więc dobrze, że tutaj pod okiem rolnika, który wie, jak taki wielki, ciężki sprzęt obsługiwać. W kombajnie tato pana ministra Kaczmarczyka dzielił się ciekawymi spostrzeżeniami na temat tego, jak to rolnictwo i jego uprawa zmienia się wraz z czasem. To jest ciężka praca rolnicza godna najwyższego szacunku - powiedział minister sprawiedliwości cytowany przez portal tarnowska.tv.

Użytkownicy Twittera nie zwrócili jednak uwagi na umiejętności lidera Solidarnej Polski, a na jego strój. "Białą koszulę i krawat to zakłada się na dożynki, nie żniwa" - napisał jeden z internautów. Z kolei Joanna Stępień, radna z Bytomia zauważyła, że "na polu krawat bezcenny".

