Jarosław Kaczyński komentuje głośny sondaż. "Też możemy założyć studio badawcze". Wspomniał o Orbanie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w sobotę z mieszkańcami Kórnika w Wielkopolsce. Zapowiedział tam m.in., że wszyscy rolnicy w Polsce mogą być pewni, iż znajdą zbyt na zboże po atrakcyjnych cenach i zaprzeczył informacjom o zapełnianiu polskich magazynów tanim zbożem z Ukrainy. Jarosław Kaczyński podkreślił, że pomoc w wywozie ukraińskiego zboża leży zarówno w interesie Ukrainy, jak i Polski.

Prezes PiS odniósł się również do sondażu, którego wyniki zamieściła w tym tygodniu "Gazeta Wyborcza". Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 27 proc. głosów, a PiS 26 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 i Lewica z wynikiem po 8 proc. Dalej są Konfederacja - 6 proc. i PSL-Koalicja Polska - 5 proc. Poza Sejmem znalazłoby się Porozumienie Jarosława Gowina - 1 proc. i AgroUnia - 1 proc. Badanie przeprowadził Kantar Public.

- To jest sondaż, który przygotowała jakaś grupka, która funkcjonuje przy młodzieżówce PO. To była reakcja na sondaż, gdzie my mamy 39 proc., Kukiz, który jest z nami - 2 proc, czyli razem mamy 41 proc. Konfederacja, która nie jest z nami, ale też nie jest z nimi ma 9 proc. Natomiast 27 proc. ma Platforma i 10 proc. ma Polska 2050. Łatwo podliczyć, że ta prawa strona ma więcej niż lewa. Natychmiast, zaraz później, ukazał się sondaż, z którego wynikało, że mamy o 10 proc. mniej niż naprawdę mamy - powiedział w Kórniku Kaczyński. - Na tej zasadzie my też możemy założyć studio badawcze i na przykład ogłosić wynik, w którym mamy 60 proc. i napisać do Orbana, że słuchaj, miałeś tylko 53, słaby jesteś - dodał.

