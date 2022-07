Z lipcowego sondażu Kantar Public, o którym informowała w piątek "Gazeta Wyborcza", wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to Koalicja Obywatelska zdobyłaby 27 proc. głosów, a PiS 26 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 i Lewica z wynikiem po 8 proc. Dalej są Konfederacja - 6 proc. i PSL-Koalicja Polska - 5 proc. Poza Sejmem znalazłoby się Kukiz'15, Porozumienie Jarosława Gowina i AgroUnia.

Jeśli chodzi o wyborców zdecydowanych, poparcie rozkłada się następująco: KO - 31,8 proc., PiS - 30,6 proc., Lewica - 9,4 proc., Polska 2050 - 9,4 proc., Konfederacja - 7,1 proc., PSL - 5,9 proc., Kukiz'15 - 3,5 proc.

Sondaż Kantar Public z 15-20 lipca 2022 r., został wykonany na reprezentatywnej próbie 985 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Technika jego przeprowadzenia to wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI).

Sondaż Kantar Public. Komentarze

"Jeśli kolejne badania potwierdzą trend, to w obozie rządzącym zaczną się silne ruchy odśrodkowe, wskazywanie winnych, nasienie konfliktów i plądrowanie spiżarni. A PO złapie wiatr w żagle. Jeśli" - komentuje na Twitterze dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

"I 15 proc. niezdecydowanych. Sondaż z gatunku "psychologicznych" - napisał Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

"Mamy ósmy sondaż z prowadzeniem innej partii niż PiS od 2015, a trzeci od 2019 (na 527 badań od wyborów 2019)" - zauważył dr Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Hamburskiego.

Jak zaznaczył ekspert, "trzeba do tych wyników, jak do wszystkich innych, podchodzić z ostrożnością".

"Smaczków jest sporo więcej: 4 proc. (zdecydowani) dla Kukiz'15, ścięta jednocyfrowo Lewica i Polska 2050" - stwierdził w jednej z twitterowych dyskusji socjolog polityki Marcin Palade.

"Bardzo ciekawe, ale też spokojnie: PiS w CAPI Kantara miał gorszy wynik w grudniu 2020 r. (...) Żeby coś więcej powiedzieć, czy tu rzeczywiście idzie na prawdopodobną mijankę (PiS -3, KO +4), to jednak zaczekajmy nie tylko na kolejne sondaże, tym razem CATI, ale w ogóle najlepiej co najmniej do końca sierpnia" - zwrócił wicenaczelny Oko.press Michał Danielewski.

CATI to metoda polegająca na wspomaganym komputerowo wywiadzie telefonicznym. Natomiast metoda CAPI opiera się na wywiadach przeprowadzanych osobiście.

"Nowy sondaż Kantar Public wieszczy zmiany" - ocenia Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej".

Wybory parlamentarne 2019

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu w 2019 r. zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 44, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 8, kole Porozumienia - 5, kole Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia - 4, w kole Polskie Sprawy - 3, a w kole Polskiej Partii Socjalistycznej - 3. Czterech posłów jest niezrzeszonych.

