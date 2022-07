Ustawy w sprawie ratyfikacji przyjęcia do Sojuszu Szwecji i Finlandii jednogłośnie zaakceptował w tym tygodniu Senat, zaś 7 lipca przepisy uchwalił Sejm. By NATO oficjalnie przyjęło te dwa skandynawskie państwa, wszystkie 30 krajów członkowskich Sojuszu musi ratyfikować protokoły akcesyjne.

- Finlandia i Szwecja pozostawały państwami neutralnymi. Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniły spojrzenie społeczeństwa na kwestie bezpieczeństwa - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania ustaw ws. ratyfikacji akcesji tych krajów do NATO.

Polityk wskazał, że "to bardzo ważny dzień nie tylko dla NATO, naszej części Europy, ale także dla przyszłych pokoleń tych, którzy będą tu żyli".

- Dwa potężne państwa basenu Morza Bałtyckiego stają się częścią Sojuszu. To ogromnie wzmacnia nasze bezpieczeństwo. To dwie duże armie, na które możemy liczyć. Granica NATO i Rosji wydłuża się o 1600 km - mówił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że "Rosja spodziewała się, ze napad na Ukrainę spowoduje osłabienie NATO". - Sojusz pokazał jedność od samego początku, wspiera Ukrainę moralnie i militarnie - wskazywał prezydent.

Szwecja i Finlandia coraz bliżej NATO

Zwykle procedura ratyfikacyjna protokołów akcesyjnych trwa w Sojuszu około roku. Teraz ma być skrócona do kilku miesięcy w związku z nadzwyczajną sytuacją i wojną prowadzoną przez Rosję na Ukrainie.

To właśnie rosyjska napaść 24 lutego spowodowała, że Szwecja i Finlandia porzuciły wieloletnią tradycję neutralności i w połowie maja złożyły wnioski o przyjęcie do NATO. Po siedmiu tygodniach sojusznicy podpisali protokoły akcesyjne. By NATO oficjalnie przyjęło dwa skandynawskie państwa, wszystkie 30 krajów członkowskich Sojuszu musi ratyfikować protokoły.

Sejm niemal jednogłośnie za przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO

Czerwcowy szczyt państw NATO w Madrycie rozpoczął de facto proces przyłączenia Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Na marginesie obrad zawarto wtedy trójstronne porozumienie szwedzko-fińsko-tureckie, bowiem to Ankara długo blokowała kandydatury Sztokholmu i Helsinek.

