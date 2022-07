Szef CIR zasiada w radzie nadzorczej litewskiej spółki. "Sprawa jest szczególna"

Według Wirtualnej Polski Tomasz Matynia zarabia w Radzie Nadzorczej litewskiej spółki kilkanaście tysięcy złotych. Szef Centrum Informacyjnego Rządu nie odpowiedział na pytanie serwisu o to, jaka dokładnie jest to kwota.

Zobacz wideo Co roku dochodzi do wielu wypadków kolejowych. Ich główne przyczyny to pośpiech, roztargnienie i brawura