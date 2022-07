Piotr Naimski zdymisjonowany. Jest oświadczenie. "Powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy"

"Otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i "wszystko blokuję" - napisał Piotr Naimski w wydanym w środę oświadczeniu.

"Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja. Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka" - dodał.

"Baltic Pipe, który został zbudowany przez nadzorowany przeze mnie z ramienia Skarbu Państwa Gaz-System będzie oddany do eksploatacji w październiku a uroczystość z tym związania odbędzie się 27 września w szczecińskiej filharmonii. Śmiem twierdzić, że zbudowanie tego połączenia Polski z norweskimi złożami gazu jest jednym z ważniejszych sukcesów politycznych i ekonomicznych osiągniętych przez nasz kraj w minionym trzydziestoleciu" - stwierdził polityk.

Jak stwierdził, "założona wtedy na Polskę przez Rosję gazowa pętla zostaje w tym roku zrzucona".

"Rosja nie będzie mogła szantażować nas zakręcaniem "gazowego kurka". Wojna Rosji z Ukrainą i użycie przez Rosjan szantażu energetycznego wobec całej Europy pokazują, jak ważne to jest dla bezpieczeństwa kraju" - napisał Piotr Naimski.

Odchodzący sekretarz stanu w KPRM podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu Baltic Pipe.

"To dziesiątki, a nawet setki osób, wiele instytucji państwowych i samorządowych, koledzy z Gaz-System, moje "biuro pełnomocnika" i rozumiejący wagę projektu wykonawcy. Wszystkich nie sposób tu wymienić, ale wszystkim serdecznie dziękuję. To była wielka rzecz móc z Wami pracować. Nie ukrywam, że odczuwam satysfakcję z tego, co udało nam się razem dokonać. Mam nadzieję, że projekty przez nas prowadzone, a będące jeszcze w realizacji, na czele z budową elektrowni atomowej, będą równie konsekwentnie realizowane już bez mojego udziału" - zaznaczył.

"Piotr Naimski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki. Baltic Pipe i wiele innych inwestycji tworzących architekturę bezpieczeństwa energetycznego Polski to jego dziedzictwo. Dziś kończy swoją misję w rządzie. Dziękuję mu za jego pracę i zaangażowanie" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Piotr Naimski pełnił funkcje sekretarza stanu i pełnomocnika rządu od listopada 2015 r. Od 2011 do 2019 r. był też posłem.

W 1992 r. pełnił funkcję szefa Urzędu Ochrony Państwa, w latach 1999-2001 był doradcą ds. bezpieczeństwa w kancelarii premiera Jerzego Buzka, od 2005 do 2007 r. pełnił funkcję sekretarza stanu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne w resorcie gospodarki. Był też doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (lata 2008-2010).

