"Gazeta Polska" pokazała Tuska na sugestywnej okładce. WP: Prawnicy szykują pozew

Niemiecka dewiza, która widnieje na okładce jest tłumaczona jako: "Bóg jest z nami" była używana do 1945 r. w armii niemieckiej, widniała szczególnie na pasach żołnierzy Wehrmachtu. Dodatkowo graficy ułożyli cień pod nosem Tuska tak, by przypominał charakterystyczny wąs Adolfa Hitlera.

REKLAMA

"Słowa Donalda Tuska: 'Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS', to odpowiednik pruskiego 'Gott mit uns', obecnego na klamrach niemieckich pasów. Padły, gdy polski rząd wspiera Ukrainę w walce pod innym starym hasłem: 'W imię Boga za naszą i waszą wolność'" - czytamy w tekście Piotra Lisiewicza, do którego odnosi się okładka.

Zobacz wideo Łukasz Mejza puszcza nagranie z Tuskiem w Sejmie. "Brakuje tylko, żeby pan założył biuro podróży Tusk travel i pielgrzymki organizował, najlepiej do Berlina"

"Patriarcha Cyryl i Tusk głoszą, że najwyższe dobro nie jest po stronie tych, co niosą sztandar wolności, ale po stronie tyranii. W wykonaniu Tuska to ma być uderzenie w źródła tego, co w czasie tej wojny obudziło w Polakach dobro, które zachwyciło świat i popsuło rachuby Moskwy" - pisze dalej Lisiewicz.

Ekspert: Dodatek węglowy to dla mnie dodatek socjalny

Dziennikarze i politycy komentują okładkę Tuska

Tekst i ilustrujące go zdjęcie wzbudziły reakcję wśród polityków i dziennikarzy. "W słowniku ludzi przyzwoitych nie ma słów, które mogłyby określić działalność Tomasza Sakiewicza i jego bandy. Po prostu nie ma" - pisze dziennikarz Jacek Harłukowicz.

"Nie zaliczam się do żadnej z grup, ale uważam, że ta okładka to kolejny skandal. Nie pierwszy zresztą. Media PiS-owskie wciąż pogłębiają dno" - napisała na Twitterze dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska.

"Tusk jak Zełenski, też nazista. I też złoi im tyłek" - napisał z kolei europoseł Platformy Obywatelskiej, Radosław Sikorski.

Tusk pozywa Gazetę Polską. "Prawnicy kończą pracę"

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że lider PO zamierza pozwać "Gazetę Polską". - Prawnicy kończą prace nad pozwem cywilnym - powiedzieli WP współpracownicy byłego premiera.

Słowa do których odnosi się tekst i okładka "Gazety Polskiej" padły w Radomiu na początku lipca. -Ludzie, jeśli ktoś wierzy w Boga i czuje się chrześcijaninem, to może głosować na partię, która ma Mejzę, Kurskiego, w ogóle o czym my rozmawiamy? Czy można głosować na kłamstwo, złodziejstwo, pogardę, nienawiść? Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. To jest proste jak drut w Radomiu - mówił wtedy Donald Tusk.

Wybory wygrywa się w Radomiu, a nie na Zbawixie. Tusk szykuje tam konwencję PO