Karczewski deklaruje: Nie będzie zmian ani w ordynacji, ani w okręgach wyborczych

Senator Prawa i Sprawiedliwości powtórzył słowa Ryszarda Terleckiego, który w Programie Trzecim Polskiego Radia stwierdził, że nie będzie prac nad zmianami w ordynacji wyborczej.

- Odłożyliśmy już w tej chwili definitywnie. Nie będzie prac nad zmianami w ordynacji. Przyglądaliśmy się, jak mogłyby rozmaite zmiany wpłynąć na wynik wyborów, ale wydaje się, że ta ordynacja, która jest obecnie, jest optymalna - przekazał szef klubu PiS.

Stanisław Karczewski o zmianie ordynacji wyborczej: Co innego prace, a co innego dyskusja

Jasna deklaracja senatora padła w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Stanisław Karczewski podkreślił, że żadne prace w sprawie zmian przebiegu granic okręgów wyborczych ani ordynacji wyborczej nie były prowadzone. Senator PiS dodał, że zarówno kwestia zmiany ordynacji wyborczej, jak i granic okręgu pozostała jedynie przedmiotem rozmów w obozie rządzącym.

- Co innego prace, a co innego dyskusja - mówił Karczewski.

W gronie polityków rozmawiamy o wszystkim, więc trudno byłoby nie rozmawiać o okręgach wyborczych czy ordynacji wyborczej, to jest zupełnie naturalne

- dodał.

Jarosław Kaczyński podczas ostatniego spotkania w Płocku również odniósł się do doniesień odnośnie zmian w ordynacji wyborczej. Stwierdził, że jest to "przedmiot dyskusji". - Jest pociągający taki plan, żeby w okręgu senackim byli też posłowie, a także radni do województwa wybierani, bo wtedy to będzie jakby bliżej społeczeństwa, nie będzie tak jak w jednomandatowych, ale jednak będzie bliżej społeczeństwa, ale to jest w tej chwili tylko kwestia dyskusji i zobaczymy, co z tego wyniknie - powiedział.

Karczewski o sporach: Powinny być rozwiązywane w ciszy gabinetów, nawet przy bardzo ostrej debacie

W trakcie rozmowy z Polską Agencją Prasową polityk PiS odniósł się również do medialnych doniesień dotyczących sporów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Odpowiedział, że "wszystkie sprawy sporne powinny być rozwiązywane w ciszy gabinetów, nawet przy bardzo ostrej debacie".

- One toczyły się, toczą i mam nadzieję, że już niebawem przestaną się toczyć. Myślę, że nie powinny wypływać na zewnątrz. Zjednoczona Prawica generalnie ma się dobrze - stwierdził i dodał, że nie jest to czas na zmiany w rządzie, a tym bardziej na zmianę premiera.

Prezes (Kaczyński), jak i kierownictwo partii jest za tym, aby ten rząd funkcjonował

- ocenił.

- Mateusz Morawiecki jest świetnym specjalistą, zna się na ekonomii, jest niezwykle pracowity - dodał.