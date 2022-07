Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. Polski Senat jednogłośnie przyjął ustawę

Zobacz wideo Tusk na spotkaniu liderów opozycji skomentował szczyt NATO w Madrycie

Piotr Wawrzyk mówił podczas dyskusji w Senacie, że akcesja tych państw do Sojuszu jest dobra dla Polski i Europy oraz światowego bezpieczeństwa. Wiceszef MSZ podziękował ambasadorom Finlandii i Szwecji, tłumacząc, że decyzja ich krajów jest przełomowym momentem, który zmienia geopolitykę regionu Morza Bałtyckiego, a w konsekwencji także Polski.

REKLAMA

Wiceminister obrony narodowej i senator PiS Wojciech Skurkiewicz tłumaczył podczas debaty, że Finlandia i Szwecja są strategicznymi krajami z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Podkreślał, że decyzja tych państw o przystąpieniu do NATO jest historycznym krokiem, który był długo wyczekiwany przez nasz kraj i Sojusz Północnoatlantycki.

Zdaniem senatora Polskiego Stronnictwa Ludowego Kazimierza Ujazdowskiego decyzja Finlandii i Szwecji jest aktem wewnętrznej siły Zachodu. Przypomniał, że choć oba państwa od wielu lat należały do Unii Europejskiej, to miały z pewnych powodów nie należały do NATO. Stwierdził, że zmiana decyzji świadczy o żywotności świata zachodniego.

Na początku lipca ustawy w sprawie ratyfikacji Finlandii i Szwecji do NATO uchwalił Sejm. Teraz ustawy trafią do prezydenta.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraina. Bohaterski pies Patron obchodzi urodziny. "Trzy szczęśliwe lata"

Litwa wyraziła zgodę

W środę również Litwa ratyfikowała protokoły w tej sprawie. Litewscy politycy argumentują, że dzięki zdolnościom wojskowym i wysokim standardom demokracji, przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO wzmocni bezpieczeństwo zarówno w regionie, jak i w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas mówił przed głosowaniem w litewskim Sejmie, że zaangażowanie tych państw w obronę zbiorową zapewni bezpieczeństwo krajom bałtyckim. - Im większa strefa bezpieczeństwa, tym mniej wolności mają autorytarne i totalitarne reżimy - powiedział szef resortu obrony.

Decyzja Szwecji i Finlandii jest reakcją na rosyjską agresję na Ukrainie. W maju oba państwa złożyły formalny wniosek o przyjęcie do NATO. Teraz czekają na to, aby każde z 30 państw członkowskich Sojuszu wyraziło na to zgodę.

Dotychczas protokoły ratyfikowały Polska, Kanada, Dania, Norwegia, Islandia, Estonia, Wielka Brytania, Albania, Niemcy, Holandia, Luksemburg, Bułgaria, Łotwa, Słowenia i Chorwacja.

Grupa Wagnera obniża standardy. Ukraina zniszczyła najemników