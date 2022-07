Afera respiratorowa. NIK zawiadamia prokuraturę. "Niedopełnienie obowiązków przez przedstawicieli MZ"

O zawiadomieniu prokuratury Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w krótkim komunikacie na Twitterze. "W związku z trwającą kontrolą NIK złożyła kolejne uzasadnione zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia. Zawiadomienie dotyczy zakupu respiratorów i zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - czytamy.

Najwyższa Izba Kontroli złożyła kolejne zawiadomienie ws. zakupu respiratorów

- Zawiadomienie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, którzy byli zobowiązani do gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Chodzi o to, że nie podejmowali działań, które miały zapewnić użytkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny - mówi Gazeta.pl Łukasz Pawelski, rzecznik NIK. - Zawiadomienie nie wymienia katalogu konkretnych osób. W treści merytorycznej pojawiają się informacje mogące wskazywać na konkretne osoby, ale jest to objęte tajemnicą postępowania - dodaje.

Ministerstwo Zdrowia w 2020 roku zawarło umowę ze spółką E&K na dostawę 1241 respiratorów za 250 mln złotych. Ostatecznie firma dostarczyła jedynie 200 urządzeń, które nie miały kompletnej dokumentacji, zostały też dostarczone niezgodnie z harmonogramem oraz, jak wskazywali posłowie KO, były niesprawne. W efekcie ministerstwo zrezygnowało ze współpracy, ale biznesmen zwrócił jedynie część zaliczki.

Gdy podpisywano umowę na zakup respiratorów, ministrem zdrowia był Łukasz Szumowski. Za zakup odpowiedzialny był ówczesny wiceminister Janusz Cieszyński. W kwietniu tego roku NIK poinformowała o skierowaniu do prokuratury dwóch zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wysokich urzędników państwowych. Jednym z nich był Cieszyński.

NIK zawiadamia prokuraturę ws. zakupu respiratorów. Pisze o Cieszyńskim

Prokuratura ma "niepotwierdzoną informacją o śmierci Andrzeja I."

Wtorkowy komunikat NIK zbiega się w czasie z doniesieniami tvn24.pl o śmierci Andrzeja I., szefa firmy E&K. Prokuratura Regionalna w Lublinie oficjalnie potwierdziła, że dysponuje "niepotwierdzoną informacją o śmierci Andrzeja I."

- Fakt śmierci potwierdziliśmy swoimi kanałami, bezpośrednio w Albanii oraz za pośrednictwem Europolu - stwierdził z kolei informator portalu z Komendy Głównej Policji.

Prokuratura ma "niepotwierdzoną informację" o śmierci handlarza bronią