O dłuższe zwolnienie z WF ma być trudniej. Minister sportu: Respektowane tylko te od specjalisty

Kamil Bortniczuk w rozmowie z RMF FM odniósł się do przytoczonych przez dziennikarza statystyk, z których wynika, że 30 proc. uczniów w Polsce nie chodzi na lekcje WF.

- Wprowadzamy od września, we współpracy z ministrem Przemysławem Czarnkiem, kilka absolutnie unikatowych programów. Te statystyki zostaną radykalnie zmniejszone, bo tzw. zwolnienia z lekcji WF, semestralne lub dłuższe, będą respektowane tylko wtedy, jeśli wystawi je lekarz specjalista, a nie lekarz rodzinny - mówił minister sportu.

Kamil Bortniczuk przedstawia Narodową Bazę Talentów

Bortniczuk zapowiedział też drugą "potężną zmianę", która ma zostać wprowadzona pilotażowo w województwach lubelskim i opolskim. Jak sprecyzował, program ma nazwę "Narodowa Baza Talentów".

- W ramach niego każdy nauczyciel będzie zobowiązany do przeprowadzenia szeregu testów w każdym semestrze, które pozwolą na wyłowienie talentów, ponieważ metodycy określili te testy tak, aby żaden talent, nawet w najmniejszej szkole, nie przepadł, nie umknął naszej uwadze. Po drugie, będzie to świetne narzędzie do monitorowania tego, ilu dzieciaków uczęszcza na WF, ilu nie poddaje się tym testów, ma problemy ze wskaźnikiem BMI - powiedział Bortniczuk.

