Jacyna-Witt przeprasza Gawłowskiego. Ten odpowiada: Nawet przeprosin nie potrafi umieścić z honorem

Małgorzata Jacyna-Witt zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym przeprosiła Stanisława Gawłowskiego za porównanie go do "złodziei, morderców i gwałcicieli". Polityk sam jednak nie mógł zobaczyć owych przeprosin, ponieważ radna zablokowała go na Twitterze. "Nawet przeprosin nie potrafi umieścić z honorem! (...) Dlaczego nie jestem zaskoczony?" - napisał Gawłowski.

