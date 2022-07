Zobacz wideo Premier zarabia na inflacji? Kidawa- Błońska: Nie możemy się dowiedzieć, jak wyglądało zeznanie majątkowe premiera

Według najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej rząd popiera 32 proc. respondentów, przeciwnych jest 39 proc., a 25 proc. wykazuje obojętność. Z kolei 39 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność rządu, natomiast 49 proc. negatywnie.

"W ciągu ostatniego miesiąca stosunek do rządu praktycznie nie zmienił się. Minimalnie przybyło zadowolonych z tego, że kieruje nim Mateusz Morawiecki (z 35 proc. do 37 proc.), oraz pozytywnie oceniających politykę gospodarczą rządu (z 31 proc. do 33 proc.)" - podkreśla CBOS.

GUS: Inflacja w czerwcu wyniosła 15,5 proc.

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że w czerwcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie o 15,5 proc. W stosunku do maja ceny towarów i usług wzrosły o 1,5 proc.

W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 6,6 proc.), użytkowania mieszkania (o 1,7 proc.), żywności (o 0,7 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,7 proc.).

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wzrost cen zanotowano w wydatkach związanych z zamieszkaniem - o 21,1 proc., żywnością - o 14,8 proc., transportem - o 33,4 proc. Więcej w poniższym artykule:

