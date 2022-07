Morawiecki unika odpowiedzi o radę, by ocieplać domy. "Dzisiaj są różnego rodzaju wąskie gardła"

- To jest nierealne, żeby ocieplić dom przed sezonem. Nasi słuchacze i czytelnicy alarmują, że nie ma terminów, są horrendalnie wysokie ceny styropianu. I co pan powie tym Polakom? - pytali dziennikarze na konferencji prasowej w Łagiewnikach, w województwie dolnośląskim. Poprzedniego dnia premier spotkał się z wyborcami w Boronowie (w powiecie lublinieckim) i radził, by ocieplić domy przed sezonem grzewczym. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała ten cytat na Twitterze, jednak po fali krytyki wpis usunięto.

Premier: Na rynku są wąskie gardła

Dziesiątki tysięcy ludzi już teraz ociepla swoje domy. Cała nasza kolejna transza tego programu, który wczoraj przedstawialiśmy to prawie dwa miliardy złotych na dopłaty do 79 tysięcy złotych. To dzięki temu do mnie z kolei spłynęły setki informacji dotyczącego tego, jak mocno udaje się ograniczać rachunki za ciepło, za prąd. Ponieważ często to są programy, które łączą pompy ciepła z fotowoltaiką lub ociepleniem budynków - odpowiedział Mateusz Morawiecki.

Wiem, że dzisiaj są różnego rodzaju wąskie gardła na rynku. Chciałbym, żeby więcej pracowników było dostępnych. To awers i rewers tej samej monety - mamy bardzo niskie bezrobocie. Pamiętajmy, że żyjemy w czasie absolutnie rekordowego zatrudnienia i niskiego bezrobocia

- podkreślił premier. Mateusz Morawiecki kilkukrotnie powtórzył, że "na rynku są wąskie gardła", o których istnieniu nie można zapominać i trzeba brać wiele czynników pod uwagę, kiedy mówimy o niemożliwości ocieplenia domów w najbliższej przyszłości.

Szef rządu dodał, że program Czyste Powietrze spotyka się z dużym zainteresowaniem i przyczynia się do stopniowej "poprawy warunków gospodarowania energią elektryczną". - I w tym przypadku ekonomia równa się ekologia - mówił szef rządu. Ocenił, że "wszyscy Polacy, którzy są ludźmi dobrej woli, wiedzą, że występują problemy". Tyle odniesień do rady, by ocieplić dom przed zimą.

Na ponowne pytanie dziennikarza i prośbę o odniesienie się do komentarzy Polaków, Morawiecki stwierdził jedynie, że "odniósł się dosyć kompleksowo". - Są wąskie gardła, ale też wiem, że setki tysięcy takich realizacji zakończono w związku z tym, że przeznaczamy nowe środki, ciągle ruszają nowe inwestycje, każdego dnia - dodał i zakończył temat.

"Mamy radykałów, którzy nie znają się na rynkach ". O kim mówił premier?

"Drodzy rodacy, postarajcie się ocieplić swoje domy przed sezonem"

Mateusz Morawiecki poradził w środę właścicielom domów, by ocieplili je przed zimą. Apel premiera wywołał oburzenie wśród komentujących w internecie.

Drodzy rodacy, postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym

- taki cytat ze słów premiera Mateusza Morawieckiego pojawił się za to w mediach społecznościowych kancelarii premiera. Negatywne komentarze sprawiły jednak, że post szybko usunięto. Opozycja nie zostawiła na szefie rządu suchej nitki. "Miał być rząd 'dobrej zmiany', a jest 'dobrej rady'. Zaciskajcie zęby, zbierajcie chrust, ogrzejcie sobie domy na zimę" - to tylko niektóre komentarze.

