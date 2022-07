Politycy i ich rady na trudne czasy. Rafał Chwedoruk: Chwieją się filary. Opozycja czekała na to od 2015 r.

W środę Mateusz Morawiecki kazał przygotować się na trudną zimę. Apelował, żeby Polacy ocieplali domy i ubiegali się o dofinansowanie na ten cel. - Skorzystajcie z tego, postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości, jeszcze przed tym sezonem grzewczym - mówił. W skróconej wersji wypowiedź premiera trafiła na oficjalnego Twittera kancelarii premiera. Po negatywnym odzewie tweet został po prostu usunięty.

Morawiecki radzi ocieplić dom, Czarnek planuje mniej jeść na wakacjach

Minął jeden dzień, a szeroko komentowano już inną wypowiedź przedstawiciela obozu władzy. Przemysław Czarnek podzielił się w rozmowie z "Super Expressem" planami wakacyjnymi w epoce szalejącej drożyzny. - Jadę w podróż prywatną do znajomych w Polsce i za granicą. W sumie 10 dni podróży. Będę osobiście kierował samochodem. Będzie też dużo przystanków. Mam mnóstwo zaproszeń od znajomych i w Polsce, i we Włoszech, i w Austrii - mówił. Dalej minister przyznał, że w związku z wysokimi cenami nie będzie wypoczywał w hotelach. - Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej - dodał.

Wypowiedź została odebrana jako rada skierowana do Polaków: jeść mniej i taniej.

Szef MEiN bronił się na Twitterze, a tabloidowi zarzucił manipulację. "'Jedzcie mniej, kupujcie taniej' to złota rada manipulantów z 'Super Expressu'. Ja natomiast potwierdzam, że z uwagi na wojnę, putinflację i drożyznę, jak każdy rozsądny człowiek, kupuję mniej i taniej. Coś w tym złego?" - napisał.

Rafał Chwedoruk: Takich problemów nie było w scenariuszu

- Coś jest na rzeczy z tymi wypowiedziami, a szerzej patrząc, także z procesami decyzyjnymi. Od pewnego czasu obserwujemy posunięcia, które wręcz zdają się sugerować, że PiS chce stracić władzę - zaostrzanie prawa dotyczącego przerywania ciąży w sytuacji, gdy i tak ma przeciwko sobie większość młodych wyborców albo pomysł na budowę Pałacu Saskiego, gdy gwałtownie rośnie zadłużenie państwa. To tylko przykłady, które świadczą o tym, że po raz pierwszy od 2015 roku chwieją się filary sprawowanej przez PiS władzy, a kakofonia w wypowiedziach polityków jest tego potwierdzeniem - mówi w Gazeta.pl politolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk. - Takich problemów wewnętrznych, ekonomicznych, z którymi mierzy się od pewnego czasu partia rządząca, po prostu nie było w scenariuszu. To powoduje, że politycy w spontanicznych sytuacjach, gdy mieli mało czasu, żeby się przygotować, nie wiedzą, co mówić - czy przyznać, że są trudności, ale PiS sobie poradzi, czy tkwić w propagandzie sukcesu? - dodaje.

Politolog zwraca uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot ze "skonstruowaniem przekazu dnia, który byłby spójny ze strategią narracyjną". - Ona była prosta: "jest dobrze, pod naszymi rządami wszystkim się polepszyło, a przynajmniej nie pogorszyło. Oferujemy nie tylko ciepłą wodę w kranie, ale nawet to, że w kolejnych latach będzie coraz cieplejsza i nie podrożeje". Problem w tym, że za chwilę może w ogóle nie być wody, a zrzucić winę na poprzedników jest trudno, bo dwie kadencje w polityce to wieczność - mówi.

Wspomniane wypowiedzi ważnych polityków PiS pochodzą z dwóch dni ostatnich dni. Ale pasmo rad, których w ostatnich tygodniach udzielali Polakom przedstawiciele obozu władzy, nie kończy się na wystąpieniu Morawieckiego i wypowiedzi Czarnka.

Andrzej Duda i zaciskanie zębów

- Musimy pogodzić się z tym, że mamy naście procent inflacji i starać się jakoś zaradzić tej sytuacji w momencie, kiedy ceny paliw (...) szaleją. Dzieje się to w aspekcie światowym, bardzo trudno jest temu przeciwdziałać - mówił Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Lipska. Prezydent poprosił zebranych, aby "trochę zacisnęli zęby i byli optymistami".

Z kolei w rozmowie z Polsat News mówił, że sam ma kredyt i płaci wyższe raty. - To jest taka sama sytuacja, jak ma każdy z moich rodaków. Też mam kredyt, którego dotykają podwyżki stóp procentowych i muszę w związku z tym płacić dużo wyższe raty, niż to miało miejsce jeszcze pół roku temu - mówił.

Na początku czerwca szeroko komentowano (i żartowano z programu "chrust +") propozycję wiceministra klimatu, który obwieścił, że "cały czas można zbierać gałęzie na opał".

Rad nie udzielał natomiast wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski w rozmowie z Radiem ZET. Mówiąc o niskich zarobkach nauczycieli rzucił w Radiu ZET: - Widzieli, co brali.

Rzymkowski stwierdził też, że zna nauczycieli, którzy zarabiają 11 tysięcy złotych brutto.

Kaczyński reaguje "w dawnym stylu"

- Niektóre z tych niezbornych wypowiedzi mogą być formą rozpoznania bojem, testowaniem opinii publicznej. PiS nie jest tutaj pionierem, Platforma też w ten sposób czasem sprawdzała nastroje społeczne. Swoją drogą, chwiejące się filary władzy PiS to moment, na który opozycja czekała od 2015 roku. Zwróćmy uwagę, jak to kontrastuje z przemianą narracji Donalda Tuska, która stała się bardzo pragmatyczna. PO zwraca uwagę na codzienne życie Polaków, wytykając PiS wyalienowanie. Usiłuje wejść na połowę boiska, którą dotychczas zajmowała partia Jarosława Kaczyńskiego - komentuje dalej Rafał Chwedoruk.

Politolog przywołuje też niedawną aferę golfową z udziałem zachodniopomorskiej radnej PiS Małgorzaty Jacyny- Witt. Działaczka pochwaliła się zdjęciem z "najlepszego pola golfowego w Polsce" i drwiła z "haratania w pospolitą gałę". Na koniec sama siebie nazwala elitą. Finał sprawy był taki, że prezes PiS zawiesił ją w funkcji członka partii.

- Dzisiaj każda nieprzemyślana wypowiedź może mieć znaczenie, ponieważ walka toczy się o mobilizację przez PiS kilku procent wyborców. Dlatego nawet infantylne słowa na temat gry w golfa spotkały się z reakcją Kaczyńskiego w dawnym stylu - szybką i mocną. Zrozumiał, że partia znalazła się pod presją i trzeba działać. Trzy lata temu PiS mógł sobie pozwolić na zlekceważenie takich wypowiedzi lub je przykryć. Dzisiaj musi uważać, bo jakakolwiek demobilizacja elektoratu może oznaczać przegranie wyborów - zauważa.