Bunt w PiS. WP: "Spiskowcy" chcą dymisji premiera do końca roku. Jego ludzie bez wstępu na spotkania

Od kilku tygodni przeciwnicy premiera mają spotykać się w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jak ustalił portal Wirtualna Polska, tematem narad ma być dymisja Mateusza Morawieckiego. Z ustaleń serwisu wynika, że w spotkaniach bierze udział około trzydziestu osób. W resorcie mieli pojawić się m.in. Beata Szydło, Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, szef MSZ Zbigniew Rau czy posłowie Marek Suski i Marek Ast. "Z naszych informacji wynika, że zaplanowane są już kolejne rozmowy, m.in. wspólny grill poza Warszawą. Wstępu nie będą mieli politycy sprzyjający Morawieckiemu" - ustalił dziennikarz serwisu, Patryk Michalski.

Długa lista zarzutów wobec premiera. W PiS obawiają się przegranych wyborów

W rozmowie z WP jeden z uczestników spotkań stwierdził, że "albo Mateusz Morawiecki przestanie być premierem do końca roku, albo Prawo i Sprawiedliwość przegra w wyborach parlamentarnych". "Spiskowcy" uważają, że Morawiecki powinien co najwyżej pełnić funkcję wicepremiera bez teki.

Przeciwnicy premiera mają zarzucać mu m.in. bierność ws. wycieku maili ze skrzynki Michała Dworczyka (twierdzą, że Dworczyk powinien zostać zdymisjonowany), a także nieodpowiedni dobór współpracowników w ministerstwach. Krytycznie odnoszą się m.in. do Grzegorza Pudy, Waldemara Budy czy Artura Sobonia. Jeden z rozmówców miał powiedzieć, że nie pamięta, jak nazywa się resort, którym kieruje Puda. - Soboń najpierw nie poradził sobie z "Mieszkaniem Plus", później nie dał rady jako pełnomocnik rządu do spraw górnictwa, no to w nagrodę został wiceministrem finansów - skrytykowała dobór współpracowników jedna z osób związana ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Inne krytykują lansowaną przez premiera "propagandę sukcesu", w którą "coraz trudniej uwierzyć".

Politycy PiS zwracają uwagę również na problem związany z Funduszem Odbudowy. Według nich - mimo zapewnień premiera - Polska tych pieniędzy szybko nie dostanie.

W PiS będą szukali winnego. "Wtedy to premier powinien ponieść konsekwencje"

Według informacji Wirtualnej Polski sytuacja w partii rządzącej jest na tyle poważna, że jeden z ministrów zamówił sondaż, w którym zapytano Polaków, kto odpowiada za rosnącą inflację.

Z ustaleń portalu wynika, że "spiskowcy" chcieliby, żeby Morawieckiego zastąpił Mariusz Błaszczak, który - jak twierdzą - "ma zadatki na męża stanu", a jego pozycja w ostatnim czasie bardzo się wzmocniła.

Jarosław Kaczyński sam jeszcze - jak twierdzą rozmówcy WP - ma zaufanie do premiera, ale wie o spotkaniach "spiskowców".