Morawiecki radzi ocieplić domy. "Dla Was rząd ma miskę ryżu i zaciskanie zębów" [KOMENTARZE]

"Drodzy rodacy, postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym" - taki cytat ze słów premiera Mateusza Morawieckiego pojawił się w mediach społecznościowych Kancelarii Premiera. Negatywne komentarze sprawiły jednak, że post został szybko usunięty. W internecie jednak nic nie ginie, a politycy i dziennikarze nie pozostawili na pomyśle premiera suchej nitki.

Mateusz Morawiecki radzi ocieplić domy przed zimą. "Miał być rząd 'dobrej zmiany'"

Wypowiedź premiera była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Co o radzie Morawieckiego sądzą politycy i dziennikarze?

"Miał być rząd 'dobrej zmiany', a jest 'dobrej rady'. Zaciskajcie zęby, zbierajcie chrust, ogrzejcie sobie domy na zimę. Czyli radźcie sobie sami. To recepty PiS na poważne problemy, które czekają Polaków" - napisała wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej.

"Jest takie jedno słowo, które ciśnie mi się na usta, ale muszę się powstrzymać. To robienie z Polaków kretynów, bo jak inaczej można nazwać apel W LIPCU 'ocieplajcie domy przed sezonem grzewczym'? On nie ma pojęcia o dostępności materiałów i fachowców" - napisał z kolei na Twitterze dziennikarz Onetu Sebastian Białach.

"Duda radzi Polakom zaciskanie zębów, Kaczyński poleca nienawiść do Niemców, a Morawiecki podpowiada, by ocieplać domy jeszcze w tym sezonie grzewczym. Bezczelni kuglarze" - dodał poseł PO Mariusz Witczak. Słowa prezydenta Andrzeja Dudy są też zresztą dość często cytowane w komentarzach. Chodzi o wypowiedź prezydenta z 6 lipca.

- Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami. Nikt z nas się nie spodziewał, że to do nas przyjdzie. Bądźmy razem i bądźmy silni. Cała scena jednym głosem rozmawiała wczoraj o bezpieczeństwie Polski. W Polsce są odpowiedzialni politycy, którzy rozumieją mandat, który otrzymali - mówił Duda.

Duda zaleca "zaciskać zęby". Tusk: Kredytobiorcy zaciskają z optymizmem

"Premier Morawiecki apeluje do Polaków, aby ocieplili domy przed sezonem grzewczym. Po zbieraniu chrustu i reglamentacji węgla to kolejny pomysł PiS. Dzisiaj za swoją nieudolność winią Putina, ale proszę powiedzieć Polakom, gdzie są mld złotych na transformację energetyczną?" - dodaje przewodniczący lubuskiego PO Waldemar Sługocki. "Obłóżcie słomą, zbierzcie chrust z lasu, nazbierajcie grzybów. Może przeżyjecie do wiosny. Premier Polski, z PiS, XXI wiek." - pisze z kolei Bartłomiej Sienkiewicz.

Rada premiera padła podczas konferencji prasowej zapowiadającej nową odsłonę programu "Czyste powietrze" - "Czyste powietrze plus", którego celem jest prefinansoweanie inwestycji na termomodernizację domów czy wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Do tego pomysłu odniósł się aktywista z Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła.

"Inflacja zjadła dużą część dotacji 'Czyste Powietrze' (dziś za te same pieniądze ocieplimy dwa razy mniejszą powierzchnię ścian niż 2 lata temu). Reakcji rządu brak. Czyste Powietrze 'plus' to kpina z ludzi" - napisał Guła.