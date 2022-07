Ziobro nie odda jednej ze swoich funkcji. O zaleceniu KE: Chodzi o wywrócenie tej władzy, o powrót Tuska

Zbigniew Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że Komisji Europejskiej nie chodzi o praworządność czy sądy, ale o władzę.

Zbigniew Ziobro o sprawozdaniu KE: Chodzi o wywrócenie władzy

- Komisja stara się wykorzystać dobrą wolę polskiego rządu, by nas szantażować i wymuszać kolejne zmiany. Tu nie chodzi o wymiar sprawiedliwości, lecz o wywrócenie tej władzy, która ma demokratyczny mandat w Polsce i o umożliwienie powrotu do władzy Donalda Tuska - stwierdził Zbigniew Ziobro, cytowany w komunikacie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. - Nie mamy satysfakcji, że słusznie ostrzegaliśmy, iż takie stanowisko rządu, zgoda na mechanizm warunkowości, zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską. Droga ustępstw to droga donikąd. Tu chodzi o wielkie interesy, a polski rząd nadal "sprawia problemy" Unii Europejskiej - dodał.

Zawarta w sprawozdaniu Komisji Europejskiej rekomendacja głosi, aby "oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnić funkcjonalną niezależność prokuratury od rządu". Komisja Europejska wyraziła też poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa.

W dokumencie KE oceniono praworządność w krajach Wspólnoty. W wątku dotyczącym Polski KE zaleca "podjęcie stosownej reakcji na poważne obawy dotyczące niezależności sądownictwa, w szczególności te określone w procedurze z artykułu 7 zainicjowanej przez Komisję, a także obowiązków wynikających z orzeczeń TSUE i procedur naruszeniowych opisanych w rozdziale dotyczącym kraju, oraz zobowiązań podjętych w ramach KPO odnoszących się do systemu sądownictwa".

KE: Należy rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego