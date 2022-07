Ryszard Terlecki, który był gościem radiowej Trójki we wtorek rano, odpowiadał na pytanie o to, czy pomysł dotyczący zmian w ordynacji parlamentarnej został odłożony na przyszłą kadencję.

Odłożyliśmy już w tej chwili definitywnie. Nie będzie prac nad zmianami w ordynacji

- podkreślił szef klubu PiS. Dodał, że politycy "przyglądali się, jak mogłyby rozmaite zmiany wpłynąć na wynik wyborów, ale wydaje się, że ta ordynacja, która jest obecnie, jest optymalna".

Beata Michniewicz dopytywała, czy zmiany, które były analizowane, dotyczyły wyniku korzystnego dla Prawa i Sprawiedliwości. - To też. Nie ukrywajmy, każde ugrupowanie przygląda się, w jakiej sytuacji jest. Tu chodzi o podział okręgów, o pewne przesunięcia granic tych okręgów, o zrównoważenie dużych miast okręgami powiedzmy bardziej prowincjonalnymi. Ale nic takiego nie będziemy robić. Decyzje już zapadły - stwierdził Terlecki.

Terlecki: Projekt w sprawie zmiany terminu wyborów samorządowych jest napisany

Marszałek Sejmu przyznał również, że prace i rozmowy dotyczące nowego terminu wyborów samorządowych są zaawansowane. - Z tego co wiem, projekt jest napisany. Miał trafić do Sejmu. Wydaje mi się, że trwają rozmowy z prezydentem, jakieś konsultacje. Może prezydent jeszcze nie widział projektu, ja też. Ale słyszałem, że jest - zapewnił Terlecki i dodał, że dokument "gdzieś pod koniec czerwca miał trafić do Sejmu".

Wydaje się, że wszystkie strony, zarówno Sejm, jak i PKW, jak i przede wszystkim pan prezydent, rozumieją potrzebę takiego ruchu. To znaczy przesunięcia o parę miesięcy wyborów samorządowych, ale decyzji jeszcze nie ma

- zastrzegł Terlecki.

Terlecki: Przesunięcie wyborów ma znaczenie pozytywne dla samorządów

Wicemarszałek Sejmu, odpowiadając na pytania prowadzącej, zapewnił, że chodzi o jednorazowe przesunięcie terminu wyborów. - Przesunięcie wyborów na powiedzmy kwiecień, też ma znaczenie pozytywne dla tych samorządów. [...] Gdyby wybory odbyły się wiosną, to te nowo powołane organy samorządowe mogłyby swój budżet kształtować - mówił.

Wybory samorządowe zaplanowane są na jesień 2023 r., w związku z wydłużeniem kadencji samorządów z czterech do pięciu lat. Ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku. Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych.

