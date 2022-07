Radna PiS pokazała jak gra w golfa. Stwierdziła, że jest "elitą", a innym "żal d**ę ściska"

"Jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej? Haratacie w pospolitą gałę? No widzicie. A ja, z PiS-u, na najlepszym w Polsce polu golfowym i jednym z 3 najlepszych w Europie, haratam sobie w golfa z handicap 13,5 jak Tiger Woods, Barack Obama, prezydent USA czy Ivanka Trump i jej mąż" - napisała w niedzielę na Twitterze Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Do swojego wpisu dołączyła zdjęcie, na którym pozuje na polu golfowym.

Post ten licznie skomentowali internauci, nie szczędząc krytyki, a autorka postanowiła odpowiadać większości z nich. "Twierdzę, że żal panu d**ę ściska", "kompleksy dławią?", "kompleksy w tyłek grzeją?", "idioci się podniecają wpisem", "jest pani zaściankowa", "ależ pani jest jednak głupia", "mnie się zawsze dobrze powodziło", "zawiść dusi?" - pisała krytykującym Twitterowiczom.

Po fali negatywnych komentarzy postanowiła zamieścić jeszcze jeden post. "Lekko trąciłam kijem golfowym zwolenników platfusów haratających w gałę i demonstrujących swoje truchtanie - jakie wycie!!! Żeby było jasne - zwolennicy i członkowie PiS biegają, grają w golfa i tenisa, nurkują, jeżdżą na wypasionych rowerach, haratają w gałę. Dotarło?!" - grzmiała w kolejnym wpisie.

"Kiedy snobizm wejdzie za mocno" - podsumowała wpisy działaczki PiS publicystka Kataryna. Również tego komentarza polityczka nie pozostawiła bez odpowiedzi. "Bo ja jestem elitą, a Pani jest 'pseudoelitą' - zakompleksioną, ale z wysokim mniemaniem o sobie" - napisała Jacyna-Witt.

Osoby, które polubiły wpis Kataryny, radna nazwała "biednymi ludźmi bez poczucia własnej wartości".

Następnego dnia działaczka postanowiła jednak przeprosić. "Wszystkich, których obraziłam moim wpisem o mojej grze w golfa - serdecznie przepraszam. Nie było moim celem wywyższanie się, czy "darcie nosa". Wręcz przeciwnie! Szanuję wszystkich i serdecznie namawiam do zdrowego trybu życia. Chyba w tym namawianiu trochę przesadziłam ;)" - napisała.

Radna PiS obraża senatora z niepełnosprawnością

To nie pierwszy post polityczki, po którym w sieci zawrzało. W kwietniu tego roku w Jacyna-Witt w prymitywny sposób odniosła się do senatora Jana Filipa Libickiego, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, który od dziecka porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. W sobotę 9 kwietnia senator zamieścił na Twitterze zdjęcie z komentarzem, w którym przypomniał moment odejścia z PiS 9 kwietnia 2009 r. "Z uśmiechem na ustach opuszczamy PiS. Jedna z najlepszych decyzji w moim politycznym życiu" - napisał.

"W twoim kalekim, nieszczęsnym życiu" - dodała Jacyna-Witt, po czym szybko usunęła komentarz. Na pytania dziennikarzy odpowiadała, że to "kłamliwy wpis" i zalecała, "żeby się tak nie podniecać".

Jacyna-Witt o budowie promu w Szczecinie: S*ał kot tę stępkę

W 2021 roku radna PiS wdała się z kolei w dyskusję na temat budowy promu w Szczecinie.

Małgorzata Jacyna-Witt jest nie tylko przewodniczącą klubu Prawa i Sprawiedliwości w zachodniopomorskim sejmiku, ale także szefową rady nadzorczej spółki Stocznia Szczecińska. W maju ubiegłego roku mierzyła się z zarzutami związanymi z fiaskiem budowy promu w Szczecinie.

Na Twitterze internauci dopytywali ją o losy stępki, gdzie miał być budowany prom.

"Gdyby Platforma Obywatelska nie zlikwidowała stoczni w Szczecinie, a następnie gdyby nie zablokowała budowy statków do 2019, to już dawno mielibyśmy nowe statki. A tak, to budujemy na razie dok dla stoczni remontowej za 130 milionów zł przy współpracy z prywatnymi kooperantami. Łyso?" - odpowiedziała radna. W dalszej części dyskusji użytkownik podkreślił, że położenie stępki pod prom było przedsięwzięciem PiS. "To były plany. I gdyby stoczni nie zniszczono, zostałyby zrealizowane. PO zablokowało w stoczni produkcję statków do 2019 roku. Ile razy jeszcze mam to tłumaczyć? Zrobiliśmy w Polsce bardzo dużo. S*ał kot tę stępkę" - odpisała radna.

