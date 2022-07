W Częstochowie odbywały się w sobotę i niedzielę uroczystości związane z 31. Pielgrzymką Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Do sanktuarium, oprócz dziesiątek tysięcy wiernych, przybyli także politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, a wśród nich prezydent Andrzej Duda. W przemówieniu dziękował twórcom i słuchaczom toruńskiej rozgłośni "za to, że codziennie stają w obronie świata wartości" rodzinnych.

- Bo czymże państwo jest silne? Silne jest swoimi obywatelami, których podstawową, najważniejszą komórką współistnienia i życia jest rodzina. Dziękuję za obronę rodziny, w tym także w jej podstawowym elemencie, jakim jest rodzące się życie - mówił Duda, cytowany przez radiomaryja.pl. Prezydent machał do zebranych z balkonu, a tłum odpowiadał mu skandowaniem "dziękujemy, dziękujemy":

Andrzej Duda: Radio Maryja i telewizja Trwam są bardzo ważne dla budowania polskiego ducha

Duda przekazał też specjalne pozdrowienia dla słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam oraz czytelników "Naszego Dziennika". - Niezwykle miłe było to spotkanie z całą rodziną Radia Maryja i wszystkimi sympatykami rozgłośni toruńskich - bardzo ważnych dla Polski i dla budowania naszego polskiego ducha - stwierdził prezydent.

Andrzej Duda na Jasnej Górze. Rydzyk: Gdyby rodzice słuchali aborcjonistów, to by pana nie było

Przybyłych polityków PiS witał ze sceny dyrektor rozgłośni Radia Maryja Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta, witając prezydenta, w specyficzny sposób przywołał rodziców Andrzeja Dudy. - Gdyby nie oni, to pana by nie było. Albo gdyby się przejmowali tymi aborcjonistami, to by pana też nie było. Chwała Panu, że są normalni rodzice - powiedział ksiądz Rydzyk.

Poza Dudą, na Jasnej Górze pojawili się m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były minister obrony narodowej i wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, eurodeputowana Beata Kempa, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, były poseł PiS-u Jan Maria Jackowski, wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak oraz wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Politycy partii rządzącej często goszczą na uroczystościach Radia Maryja. Słynne jest już nagranie śmietanki PiS-u, kołyszącej się i śpiewającej wspólnie "Abba Ojcze"...

...czy słowa Zbigniewa Ziobry, który dziękował Radiu Maryja za "obronę wartości katolickich i polskiej tradycji" i przekonywał, że są ludzie, którzy "chcą nam odebrać polską duszę".

