"SE": Limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim mknęła na miesięcznicę smoleńską. O 40 km/h za szybko

Do zdarzenia miało dojść w minioną niedzielę, 10 lipca. Jak podaje "Super Express", limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim jechała z Żoliborza do kościoła na Krakowskim Przedmieściu. "A że czasu miał mało, (...) postanowiono pojechać umożliwiającą szybszą jazdę Wisłostradą" - podkreśla, dodając, że trasa ta przechodzi obecnie remont. Dlatego też nastąpiła tam zmiana organizacji ruchu, a także wprowadzono ograniczenie prędkości.

Limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim miała pędzić 90 km/h

Według znaków kierowcy powinny zwolnić na tym odcinku do 50 km/h. Jednak, zaznacza "Super Express", kierowca prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie dostosował się do ograniczenia i jechał 90 km/h, co oznacza, że przekroczył prędkość niemal dwukrotnie.

"SE" zaznacza, że za tego typu występek kierowcy groziłoby 800 zł i 6 pkt karnych.

Były rzecznik policji insp. Mariusz Sokołowski w rozmowie z dziennikiem przypomniał, że w takich warunkach kierujący pojazdami powinni zachować szczególną ostrożność - na ulicę może wyjść pracownik lub wyjechać maszyna budowlana. - Nadmierna prędkość zmniejsza czas reakcji kierowcy i zwiększa prawdopodobieństwo nieszczęścia - dodał.

