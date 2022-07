Posłanka KO Katarzyna Piekarska ma raka. "Nogi się pode mną ugięły"

"Jako osoba, u której 2 tygodnie temu zdiagnozowano nowotwór złośliwy piersi nie jestem w stanie zrozumieć postępowania Ministerstwa Zdrowia. Nic was nie obchodzi życie kobiet? Wycofajcie się z tego i to szybko!" - napisała w sobotę na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Druga część wpisu odnosi się do informacji, jaką przekazały "Fakty" odnośnie wstrzymania programu darmowych badań profilaktycznych, które mogły wykonać pacjentki narażone na zachorowanie na nowotwory.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Mam wrażenie, że ktoś po prostu zgłupiał. Bo jeżeli wczesne wykrycie, wczesna profilaktyka może uratować komuś życie, to trzeba to robić. Najlepiej powiedzieć: "Przepraszam, pomyliliśmy się" i przywrócić finansowanie tych badań. Bo wiele osób przez to, że one nie będą darmowe, po prostu nie pójdzie. A to może oznaczać, że pójdą za późno i na ratowanie życia będzie za późno - powiedziała gazecie "Fakt" Katarzyna Piekarska.

Śląsk. Mężczyzna zaatakował 3-latka. Chłopiec zemdlał i upadł na chodnik

Katarzyna Piekarska ma nowotwór piersi. "Liczę na to, że pan minister zmieni swoją decyzję"

W rozmowie z gazetą posłanka Koalicji Obywatelskiej przyznała, że po otrzymaniu diagnozy "nogi się pod nią ugięły". - Fajne jest to, że otrzymałam tak wiele wsparcia, także - co mnie trochę zaskoczyło - od polityków, z którymi na co dzień siedzimy po różnych stronach w sali sejmowej. Otrzymałam wiele takich wiadomości od posłów i posłanek z PiS, żebym się trzymała, że życzą zdrowia, że jeśli czegoś potrzeba to chętnie pomogą. To jest fajne, że nie tracimy w tym wszystkim swojego człowieczeństwa. Więc tym bardziej, skoro tamta strona zdaje sobie sprawę, że jest to kwestia bardzo ważna, liczę na to, że pan minister zmieni swoją decyzję, bo naprawdę nie jest rzeczą złą wycofać się z decyzji, które są złe i śmiertelnie szkodliwe, tylko w tych idiotycznych decyzjach tkwić - mówiła Piekarska.

Zobacz wideo Onkolożka: witamina C nie leczy raka

Ministerstwo Zdrowia "redefiniuje" program dla kobiet w grupie ryzyka zachorowania na raka

Jak w piątek poinformowały "Fakty" TVN, Ministerstwo Zdrowia wstrzymało program badań profilaktycznych i genetycznych kobiet znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory ginekologiczne, który działał z powodzeniem. Minister Zdrowia miał zakomunikować, że program nie został zakończony, a jest "redefiniowany".

- Tutaj rzeczywiście był otwarty program, który w tej chwili jest redefiniowany, ale to nie jest ograniczenie. W każdym z takich przypadków może takie badanie być przeprowadzone - tłumaczy w TVN Adam Niedzielski.

Pogoda. Upały już wkrótce wrócą do Polski - kiedy dokładnie?