Glapiński ostrzegał przed opozycją. A potem nawiązał do Hitlera. "Był taki przywódca europejski..."

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński rozpoczął swoją piątkową konferencję prasową nie od kwestii stóp procentowych, ale od nawiązania do słów polityków Platformy Obywatelskiej.

REKLAMA

- W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z szeregiem różnych wypowiedzi ze strony różnych polityków, czego nigdy nie komentuję oczywiście, ale jeśli dotyczy to NBP, jego niezależności, suwerenności, to muszę coś na ten temat powiedzieć. Donald Tusk, a następnie tego samego dnia pan Tomasz Siemoniak w TVN24 byli uprzejmi powiedzieć, że następnego dnia po wyborach, jeśli wygrają, wyprowadzą prezesa NBP z siedziby NBP - mówił Glapiński.

- Dosłownie cytuję: "przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa". Tutaj było zdziwienie redaktora prowadzącego - dodał.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Prezes NBP stwierdził, że "bałby się, gdyby Polska weszła w taki okres historii, w którym silni ludzie wyprowadzali urzędników państwowych ze wszystkich instytucji, które się nie podobają".

Zobacz wideo "Co tak drogo?". Nowy cykl Gazeta.pl sprawdza, czy z drożyzną da się walczyć. Zaczynamy od schabowego

Adam Glapiński i nawiązanie do Adolfa Hitlera

Prezes NBP przekonywał, że "medialne kontrowersje" przy jego wyborze na drugą kadencję w NBP wynikały z tego, że "jest ogromna presja ze strony jednego z naszych sąsiadów, żeby wprowadzić Polsce euro, żeby Polska uczestniczyła w budowie tzw. państwa europejskiego".

- Dopóki jestem prezesem NBP, Polska do strefy euro nie wejdzie. (...) Była presja, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy wyznaczył innego kandydata, który byłby elastyczny i Polskę do tego euro wprowadził - stwierdził Adam Glapiński.

Glapiński zapowiada kroki prawne wobec Siemoniaka. Jest odpowiedź posła PO

Jak dodał, "wprowadzenie nas do strefy euro spowodowałoby się, że wysiłek zbrojeniowy Polski, zakup najnowocześniejszego sprzętu, być może stałby się niemożliwy".

- Było dwóch kandydatów, na szczęście wygrała opcja na Polskę silną, niepodległą, suwerenną, z niezależnym bankiem centralnym, utrzymaniem złotego, wyższego wzrostu gospodarczego. (...) Wściekłość zwolenników innej drogi, wejścia do orszaku Niemiec i budowy tego państwa europejskiego wynika z faktu, że przez wybór mnie na drugą kadencję ta droga została zagrodzona - komentował prezes NBP.

Adam Glapiński zamiast o stopach, zaczął mówić o politykach PO

- Chciałbym, żeby państwo to wiedzieli, bo różne rzeczy mogą się dziać, jacyś silni ludzie mogą przyjść i mnie wyprowadzić, jaka droga jest możliwa i jaka droga jest niemożliwa i dlaczego to jest tak ważne - powiedział Glapiński.

- Jeśli rzeczywiście [władzę - red.] w Polsce przejmą ludzie, którzy chcą takich siłowych rozwiązań i takiej drogi na skróty... Dziennikarze najczęściej w rozmowach mówią: "a, to się tak tylko mówi, to jest kampania wyborcza, potem się nic nie robi". Był taki przywódca europejski, który tylko tak mówił, wszyscy to lekceważyli, że tak na pewno nie będzie, on tylko tak mówił, nawet książkę napisał w więzieniu i tak nie będzie. Po czym to wszystko, co opisywał, było, a nawet gorzej - powiedział prezes NBP.