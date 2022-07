Afera mailowa. Wiceprezes TK miał pisać e-maile do premiera. Jako "Lucius Domitius"

Do sieci trafiły kolejne e-maile, mający pochodzić ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka. Z treści ujawnionych wiadomości wynika, że wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński miał kontaktować się z premierem Mateuszem Morawieckim. Co więcej, w kierowanych do szefa rządu wiadomościach miał używać pseudonimu.

