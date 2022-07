Glapiński zapowiada kroki prawne wobec Siemoniaka. Jest odpowiedź. "Pycha kroczy przed upadkiem"

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński rozpoczął swoją piątkową konferencję prasową nie od kwestii stóp procentowych, ale od nawiązania do słów polityków Platformy Obywatelskiej.

- W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z szeregiem różnych wypowiedzi ze strony różnych polityków, czego nigdy nie komentuję oczywiście, ale jeśli dotyczy to NBP, jego niezależności, suwerenności, to muszę coś na ten temat powiedzieć. Donald Tusk, a następnie tego samego dnia pan Tomasz Siemoniak w TVN24 byli uprzejmi powiedzieć, że następnego dnia po wyborach, jeśli wygrają, wyprowadzą prezesa NBP z siedziby NBP - mówił Glapiński.

- Dosłownie cytuję: "przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa". Tutaj było zdziwienie redaktora prowadzącego - dodał.

Prezes NBP stwierdził, że "bałby się, gdyby Polska weszła w taki okres historii, w którym silni ludzie wyprowadzali urzędników państwowych ze wszystkich instytucji, które się nie podobają".

Tomasz Siemoniak odpowiada Glapińskiemu: Pycha kroczy przed upadkiem

- Informuję, że departament prawny NBP przygotowuje odpowiednie pisma do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości, aby pociągnąć do odpowiedzialności pana Siemoniaka. Wchodzi w grę groźba karalna i wchodzi w grę zamach na niezależność i suwerenność NBP - mówił Adam Glapiński.

- Skądinąd, nie wiem, dlaczego pan Siemoniak miałby czekać do wyborów, zapraszam go już teraz z tymi silnymi ludźmi, rozumiem, że dysponuje na stałe jakąś grupą przestępczą, która jego gotowa do takich działań, może przyjść już teraz - dodał.

Adam Glapiński zamiast o stopach, zaczął mówić o politykach PO

"Zamiast walczyć z drożyzną, prezes Glapiński chce walczyć z opozycją. Zamiast bronić siły złotego - atakuje wypowiedzi Donalda Tuska i moje. Zamiast pomóc kredytobiorcom - straszy organami państwowymi" - skomentował na Twitterze poseł PO Tomasz Siemoniak.

Jak ocenił parlamentarzysta, Glapiński "za nic ma sytuację obywateli, za nic wolność słowa".

"Pycha kroczy przed upadkiem" - podsumował Siemoniak.

