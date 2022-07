Mejza głosi w Sejmie peany na cześć Jarosława Kaczyńskiego do pustej sali: "Kazimierz Górski"

Poseł Łukasz Mejza w czasie 58. posiedzenie Sejmu odniósł się do słów Donalda Tuska wypowiedzianych podczas sobotniej (2 lipca) konwencji PO w Radomiu. - Ludzie, jeśli ktoś wierzy w Boga i czuje się chrześcijaninem, to nie może głosować na partię, która ma Mejzę, Kurskiego, w ogóle, o czym my rozmawiamy? Czy można głosować na kłamstwo, złodziejstwo, pogardę, nienawiść? Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. To jest proste jak drut - mówił lider PO

Mejza, który był przez chwilę w rządzie PiS wiceministrem sportu i turystyki (dopóki nie wyszła na jaw jego szemrana działalność polegająca na oferowaniu leczenia osobom nieuleczalnie chorym) odebrał tę wypowiedź jako atak. W odwecie nazwał Donalda Tuska "farbowanym niemieckim lisem" oraz "największym heretykiem polskiej polityki". Jego przemówienia żaden z posłów jednak nie słyszał, bo Mejza przemawiał do praktycznie pustej sali.

Mejza: Jarosław Kaczyński jest jak Kazimierz Górski, a Donald Tusk to Paulo Sousa

Łukasz Mejza, który krytykował Donalda Tuska kwieciście i bardziej zajadle niż TVP, przemówienie spuentował peanem na cześć Jarosława Kaczyńskiego - mimo że ten pomylił go w Inowrocławiu z Ryszardem Brejzą.

- Pan się lubi kreować na super sportowca i lubi się porównywać do Jarosława Kaczyńskiego - zwracał się teoretycznie do Tuska, a w praktyce do nikogo. - Jarosław Kaczyński jak Kazimierz Górski. Serducho zostawił dla swojego kraju, to człowiek, który jest symbolem i zawsze będzie wzorem od naśladowania. A pan jest jak Paulo Sousa.

Łukasz Mejza nie wpisał pensji w oświadczeniu majątkowym. Składa korektę

Belka do Mejzy: Czas na Stoperan, chłopcze

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz w tym tygodniu Łukasz Mejza daje upust swojej grubiańskiej nadpobudliwości werbalnej. W środę (6 lipca) europosłanka i prezeska Polskiej Akacji Humanitarnej Janina Ochojska opublikowała na Twitterze wpis, dotyczący granicy polsko-białoruskiej.

"Czy panowie Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik sądzą, że unikną odpowiedzialności za śmierć młodych ludzi w lasach, za dzieci wywożone na druty, za zniszczenie puszczy oraz życia Podlasia? Uważacie się za patriotów?" - zapytała europosłanka. "Straty, jakie poniosła Polska, trzeba będzie odrabiać latami" - dodała. Lawina ruszyła.

Na jej słowa Łukasz Mejza zareagował tak: "Pani Janeczko, nie łatwiej od razu zmienić obywatelstwo na rosyjskie i pisać cyrylicą?" - napisał poseł Partii Republikańskiej i były wiceminister sportu, który po doniesieniach medialnych dot. jego firmy podał się do dymisji. "Po co te przebieranki? Pani jest już od dawna po tamtej [rosyjskiej - red.] stronie...".

Jego wpis skwitował krótko Marek Belka: "Chyba czas na Stoperan, chłopcze".

Stopera, to lek dostępny bez recepty, który hamuje nasilone objawy biegunki.

Łukasz Mejza był ministrem sportu przez miesiąc. Do wybuchu afery z Vinci NeoClinic

24 listopada Wirtualna Polska opublikowała artykuł o "biznesowej" działalności posła Łukasza Mejzy, który dopiero co został ministrem sportu w rządzie PiS.

Jak podał portal, polityk w założonej przez siebie w lipcu 2020 roku spółce Vinci NeoClinic miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych albo ich rodzin (gdy chodziło o nieuleczalnie chore dzieci) i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów, choć nie było żadnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność praktyk. W przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu Mejza stwierdził, że artykuł Wirtualnej Polski to "kolejny nierzetelny ataki na jego wizerunek i dobre imię". Niemniej podał się do dymisji z funkcji ministra sportu zapewniając, że odchodzi na "swoich warunkach, z podniesionym czołem i poczuciem uczestnictwa w (jak wskazują zasięgi medialne i internetowe) największej nagonce w historii polskiej polityki".

W mediach pojawiły się również informacje, jakoby departament funduszu społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wykrył nieprawidłowości w związku z wydawaniem przez firmę Łukasza Mejzy unijnych pieniędzy. Według doniesień polityk oraz jego asystentka mają łącznie zwrócić ponad 107 tys. zł.

Kaczyński był w Inowrocławiu, ale mówił o Włocławku. Brejzę pomylił z Mejzą

