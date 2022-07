Schetyna o alternatywie wobec trzeciej kadencji PiS: "Nie ma czegoś takiego". Leszczyna odpowiada

W rozmowie z tygodnik.interia.pl Grzegorz Schetyna przyznał, że nie ma "najlepszych doświadczeń z wygrywaniem wyborów". - Do tej pory udało się odbić w pewnej mierze samorządy oraz Senat. To nie jest łatwe zadanie. Co prawda za moich czasów Prawo i Sprawiedliwość miało 40 proc., a dzisiaj ma sporo mniej... - powiedział poseł PO i były przewodniczący partii.

Schetyna: Nie mam poczucia, aby funkcjonowała alternatywa wobec trzeciej kadencji PiS

Dalej Schetyna podkreślił, że Platforma nie jest w stanie wygrać w wyborach "podziałami i przelicytowywaniem PiS-u". - Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego musimy zwyciężyć politycznie, budując zaufanie do oferty opozycji. Ludzie muszą uwierzyć, że istnieje realna alternatywa wobec głosowania na PIS. Że mamy wizję bezpiecznej Polski, którą wprowadzimy w życie. To jest kluczowe - powiedział.

W dalszej części wywiadu polityk stwierdził, że jego zdaniem alternatywa dla wyborców "jeszcze nie istnieje". - Jeśli ktoś wygrywał z PiS-em, byli to samorządowcy albo politycy Platformy, którzy w swoich miastach zbudowali coś sensownego, mieli dobrą kampanię, rozwiązywali realne problemy ludzi. Podobnie było w Senacie. Nie mam poczucia, aby dzisiaj PiS czuło oddech na plecach. Aby funkcjonowała prawdziwa alternatywa wobec ich trzeciej kadencji. Nie ma czegoś takiego. Trzeba między innymi przedstawić minimum programowe dla środowisk, które miałyby się znaleźć na zintegrowanej liście opozycji - powiedział.

Jak dodał, opozycja ma jeszcze "trochę czasu". - Wiem, jak takie podstawy wspólnej koalicji mogłyby wyglądać- trzeba to zbudować. Za dużo jest zaklinania rzeczywistości, a za mało konkretów "co po PiS". Bez tego nie zbudujemy mobilizacji wyborców środowisk opozycyjnych, którzy muszą mieć przekonanie, że ich głos nie zostanie zmarnowany. Chodzi o pokazanie dobrych kontrkandydatów - tak jak wobec prezydentury Andrzeja Dudy pokazaliśmy Rafała Trzaskowskiego. Te 10 mln głosów nie wzięło się z powietrza - powiedział.

Izabela Leszczyna odpowiada:: Myślę, że się myli

Wywiad Schetyny dla Interii w rozmowie z RMF FM komentowała Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca PO. - Szczerze mówiąc, nie wiem, co Grzegorz Schetyna miał na myśli - powiedziała. - Myślę, że po prostu się myli. Dziwi mnie to, bo zwykle zgadzam się z Grzegorzem Schetyną, ale tym razem absolutnie nie - dodała.

Leszczyna powiedziała, że wierzy, iż "Grzegorz jest ciągle patriotą Platformy Obywatelskiej". - Za dużo włożył w tę partię serca, energii, swojego życia, żeby życzyć jej źle - powiedziała.

