Franciszek Sterczewski jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Policja ujawnia nagranie z interwencji [WIDEO]

Do interwencji policji doszło we wtorek ok. godz. 3 na ul. Głogowskiej w Poznaniu. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas rowerzystę. Rower nie miał działającego oświetlenia. Okazało się, że jechał nim poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

REKLAMA

Mundurowi mieli wyczuć od posła zapach alkoholu i chcieli przebadać go alkomatem. Ten jednak odmówił, zasłaniając się immunitetem. Odmówił też wykonywania poleceń - np. stania w bezpiecznym miejscu.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Interwencja zakończyła się ok. godz. 4. Ostatecznie poseł przypiął rower w miejscu, w którym go zatrzymano i udał się pieszo do domu.

Nagranie z interwencji pochodzące z policyjnej kamery jako pierwsze opublikowało TVP Info. Komenda Główna Policji udostępniła je później również innym mediom, w tym portalowi Gazeta.pl. Publikujemy kilkuminutowy fragment z ok. 10-minutowego nagrania, które otrzymaliśmy.

Zobacz wideo Franciszek Sterczewski jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Fragment policyjnej interwencji

Franciszek Sterczewski. Interwencja policji w Poznaniu

Polityk zapowiedział, że poniesie konsekwencje swojego zachowania.

"Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i nigdy się już nie powtórzy. W ramach zadośćuczynienia wpłacę 5000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber" - przekazał we wtorek w mediach społecznościowych Franciszek Sterczewski.

Poseł PO jechał rowerem po alkoholu. Został zatrzymany

"W związku ze swoją nieprzepisową jazdą na rowerze, wysłałem zgłoszenie do Komendy Policji w Poznaniu z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji, dobrowolne uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności. Mój pełnomocnik ustala termin złożenia wyjaśnień. Raz jeszcze, przepraszam" - dodał.

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała, że jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwróciła się do Sterczewskiego z oczekiwaniem rezygnacji z zasiadania w Zespole. "Poseł Sterczewski zadeklarował taką rezygnację" - poinformowała Dziemianowicz-Bąk na Twitterze.