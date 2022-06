PiS wskazał nowych pełnomocników i "opiekunów". "Będziemy przeć do przodu jak dobrze naoliwiona maszyna"

- Wszyscy nowi pełnomocnicy okręgowi mają przed sobą jasne zadania: przygotowanie partii do nadchodzących wyborów, przygotowanie struktur i zapewniam państwa, że będziemy przeć do przodu jak dobrze naoliwiona maszyna - mówił we wtorek po południu na konferencji prasowej rzecznik PiS Radosław Fogiel.

REKLAMA

Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość miało 41 pełnomocników okręgowych, po zmianach jest ich 94, czyli tyle samo, ile jest okręgów w wyborach do Senatu. Większość nowych pełnomocników to obecni posłowie PiS.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Komitet polityczny oprócz wskazania pełnomocników okręgowych podjął również uchwałę w sprawie powołania 16 opiekunów województw.

Wśród nich są politycy, którzy przestali kierować strukturami okręgowymi PiS, m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jacek Sasin, poseł Marek Suski, była premier Beata Szydło, wicemarszałek Ryszard Terlecki, minister kultury Piotr Gliński, minister edukacji Przemysław Czarnek, były marszałek Marek Kuchciński, wicepremier Mariusz Błaszczak.

- Będą nadzorować przebieg zmian strukturalnych w Prawie i Sprawiedliwości oraz działalność nowo powołanych pełnomocników okręgowych - tłumaczył sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Zobacz wideo Kto znajdzie się na listach Zjednoczonej Prawicy?

Komitet polityczny PiS zaakceptował nową strukturę okręgową partii

Podjęto również decyzję w sprawie powołania zastępcy sekretarza generalnego PiS. Funkcję tę będzie pełnił Piotr Milowański.

Komitet formalnie wybrał też rzecznika PiS: będzie nim Radosław Fogiel, a jego zastępczynią będzie Urszula Rusecka. - Są państwo skazani na mnie, głęboko współczuję - żartował Fogiel na konferencji prasowej.

- To na dzień dzisiejszy są wszystkie decyzje związane ze strukturami PiS. Na tym kończymy etap reorganizacji i ruszamy w Polskę - zapowiedział Krzysztof Sobolewski.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>