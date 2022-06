Poseł Sterczewski jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Teraz przeprasza: Sytuacja nie powinna mieć miejsca

Jako pierwsza o zdarzeniu poinformowała stacja RMF FM. Do interwencji policji doszło w nocy na ul. Głogowskiej w Poznaniu. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas rowerzystę, który jechał zygzakiem. Pojazd nie miał również oświetlenia.

TVP Info ujawniło nagranie z zatrzymania do kontroli Stereczewskiego. Słychać na nim, jak na pytanie o to, czy pij alkohol, poseł odpowiada: "Wczoraj, że tak powiem". Został również spytany o to, czemu nie ma świateł, odpowiedział, że "wyładowała mu się bateryjka".

Pijany poseł KO. Jechał rowerem ulicami Poznania

Mundurowi mieli wyczuć od posła zapach alkoholu i chcieli przebadać go alkomatem. Ten jednak odmówił, chroniąc się immunitetem. Odmówił też wykonywania poleceń - np. stania w bezpiecznym miejscu.

- Dobrze, ale zbadać trzeźwość pana mogę. Nie jest to wykluczone. Jeżeli wyjdzie coś, to sporządzę z tego odpowiednią notatkę - mówił na nagraniu udostępnionym przez TVP Info jeden z policjantów.

Ostatecznie poseł przypiął rower w miejscu, w którym go zatrzymano i udał się pieszo.

Poseł KO przeprasza za jazdę pod wpływem alkoholu: Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca

Poseł KO przeprosił na Twitterze, za swoje zachowanie. W ramach zadośćuczynienia zadeklarował, że wpłaci 5 tys. zł na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber.

"Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i nigdy się już nie powtórzy. W ramach zadośćuczynienia wpłacę 5000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber" - napisał Sterczewski.

Kim jest Franciszek Sterczewski?

Franciszek Sterczewski aktywistą miejskim z Poznania. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku został wybrany do Sejmu, startując z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej jako kandydat bezpartyjny. Uzyskał ponad 25 tys. głosów, co stanowiło trzeci wynik na liście. W Sejmie zasiadł w Komisji Infrastruktury oraz w podkomisjach związanych m.in. z transportem kolejowym i drogowym.

O Sterczewskim zrobiło się głośno, kiedy w sierpniu ubiegłego roku próbował pomóc migrantom koczującym na granicy z Białorusią. Chciał przekazać im torby z rzeczami, jednak został wówczas zatrzymany przez służby.