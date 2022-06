Duda przed wylotem na szczyt NATO w Madrycie: Zapadną konkretne ustalenia ws. obecności wojsk

Wzmocnienie wschodniej flanki, nowa koncepcja strategiczna, wsparcie dla Ukrainy i rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię - to tematy rozpoczynającego się w Madrycie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, pytany przez brukselską korespondentkę Polskiego Radia Beatą Płomecką podkreślił, że i w naszym kraju nastąpi wzmocnienie obecności wojsk Sojuszu. Nie będzie to jednak stała, wzmocniona obecność wojsk NATO-wskich na wschodniej flance, ale rotacyjna.

Część żołnierzy będzie w stacjonować krajach macierzystych, natomiast ich przypisanie do obrony danego państwa na wschodzie będzie oznaczać częste tam ćwiczenia i przygotowanie logistyczne do natychmiastowego przerzutu wojsk.

Szczyt NATO. Andrzej Duda: Rosja jest dziś największym zagrożeniem

- Cóż mamy nadzieję na tym szczycie uzyskać? Przede wszystkim pokazać jedność wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wobec tych tragedii, które mają tam miejsce, które widzieliśmy w Buczy, Mariupolu, w innych miejscach, wczoraj w Krzemieńczuku. Ważną sprawą jest to, by ta odpowiedź była twarda i silna - mówił przed wylotem na szczyt prezydent Andrzej Duda.

Jak przypomniał polityk, "w Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 roku Rosja była nazywana partnerem". - Jest czas najwyższy na to, aby całkowicie zmienić to podejście. Dzisiaj Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu, przede wszystkim dla tych na wschodniej flance, dla państw bałtyckich - zaznaczył.

Początek szczytu NATO w Madrycie. Biden ogłosi decyzję ws. obecności wojsk USA w Polsce

- Zabiegamy także o wzmocnienie obecności natowskiej na wschodniej flance, o zwiększenie gotowości - podkreślił.

- Chcielibyśmy, żeby charakterystyka tej obecności zmieniła się we wzmocnioną wysuniętą obronę, żeby więcej żołnierzy było gotowych w tej obronie uczestniczyć, niż to było dotychczas, żeby tę gotowość z batalionowej zmieniono na gotowość brygadową. To są ważne postanowienia, które będziemy podejmować na szczycie, które są zapowiadane. Konkretne ustalenia zapadną w ciągu najbliższych dwóch dni - zapowiedział Andrzej Duda.

