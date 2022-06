We wtorek posiedzenie komitetu politycznego PiS. Władzę stracą m.in. Witek, Sasin i Dworczyk

We wtorek zbiera się komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Dokona on akceptacji 94 pełnomocników okręgowych wybranych przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że wybrani pełnomocnicy przystąpią do rozbudowy struktur.

3 Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl/ zdjęcie ilustracyjne Otwórz galerię Na Gazeta.pl