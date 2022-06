"SE" o "rozłamie" w Polsce 2050. Jest reakcja. "Sezon ogórkowy uznaje się za oficjalnie otwarty"

"Super Express" podał w poniedziałek, że część posłanek i posłów jest gotowa opuścić Polskę 2050 w związku z dyskusjami na temat przyszłoroczonych wyborów parlamentarnych. Według ustaleń dziennika większość parlamentarzystów partii Szymona Hołowni to zwolennicy jednej wspólnej listy opozycji. Koło Polski 2050 wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że to "nierzetelne informacje". Zaznaczono, że działacze popierają scenariusz z dwiema listami, choć jednocześnie trwają przygotowania do samodzielnego startu.

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl