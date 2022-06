Andrzej Duda w piątek 24 czerwca powołał Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. Będzie ona ósmym organem działającym w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Przewodniczącym Rady został prof. Andrzej Waśko, a w jej skład weszli m.in.: szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak (który zasłynął wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami - sugerował m.in., że edukatorzy seksualni podają dzieciom środki farmakologiczne na zmianę płci, szczepienia dzieci przeciw COVID-19 nazwał "eksperymentowaniem", a także sugerował, że "klaps to nie bicie"). W składzie znalazła się też europosłanka i była ministerka rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która radziła kredytobiorcom "przeczekać ten trudny czas" oraz Anna Zalewska (była ministerka edukacji, znana m.in. z reformy edukacji, której efektem byłą likwidacja gimnazjów, NIK zarzucał jej później nierzetelność).

Rada ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania. "Trzeba połączyć edukację z rodziną i wychowaniem"

Prezydent w swoim przemówieniu podkreślił, że powołanie Rady jest wynikiem długich dyskusji. Piotr Ćwik - uzasadniając potrzebę jej utworzenia - podkreślił, że wsparcie rodzin i młodego pokolenia to jeden z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy.

- Uznaliśmy, że trzeba połączyć edukację z rodziną i wychowaniem, bo jest to najlepsza droga do tego, co chcemy osiągnąć, a tym celem jest sprawnie działające na przyszłość, bezpieczne i dobrze prosperujące polskie państwo. Nie będzie go bez silnej, mocno umocowanej strukturalnie i zabezpieczonej polskiej rodziny - powiedziała głowa państwa.

- Nie będzie polskiego państwa i nie będzie polskiej rodziny bez dobrej edukacji - i w rodzinach, i w szkołach - i wreszcie, nie będzie polskiej rodziny, a przede wszystkim nie będzie polskiego państwa bez dobrego wychowania, które prowadzone jest przede wszystkim w rodzinach, a w którym także szkoła odgrywa, oprócz edukacji, absolutnie fundamentalną rolę - podkreślił Andrzej Duda.

Program 500 plus nie poprawił kryzysu demograficznego

Prezydent wskazał, że aktualnie największym zagrożeniem społecznym jest problem demograficzny. Choć program 500 plus poprawił sytuację rodzin wielodzietnych, to nie zniwelował on tego kryzysu.

- Mieliśmy nadzieję, że on [program 500 plus - red.:] rzeczywiście nie tylko przyczyni się do podniesienia zamożności rodziny w takim życiu codziennym, czyli poprawi funkcjonowanie rodzin, które mają więcej dzieci […] ale że przyczyni się także do zachęcenia młodych ludzi do tego, żeby mieli dzieci, czyli że poprawi sytuację demograficzną. Niestety do tego drugiego, powiedzmy, przyczynił się w bardzo niewielkim stopniu, tego efektu nie przyniósł" - podsumował Andrzej Duda.

Ministerstwo rodziny badało pomysł 500+ na "dziecko poczęte"

Czym zajmie się Rada ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania?

Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim prosił powołanych członków, aby zajęli się m.in.: problemem demograficznym czy zdrowiem psychicznym najmłodszych obywateli po pandemii COVID-19 i związanej z nią izolacji. Stwierdził, że system oświaty w najbliższym czasie nie wymaga zmian. - Kompetencje do przygotowania zmian ustawowych i wprowadzania reformy leżą po stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki - powiedział. - Pytanie jest tylko takie dzisiaj: jakim programami edukacyjnymi i wychowawczymi młodzież powinna podążać - podsumował.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rada do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania będzie zajmowała się m.in.:

analizowaniem uwarunkowań dotyczących funkcjonowania polskich rodzin, edukacji formalnej i nieformalnej oraz rozwiązań służących wychowaniu;

analizowaniem prowadzonych działań publicznych wspierających rodziny, poprawiających sytuację demograficzną Polski, służących rozwojowi edukacji i wdrażaniu programów wychowawczych;

przygotowywaniem dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polskich rodzin, stanu edukacji, rozwiązań wspierających wychowanie;

opracowywaniem założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej, polityk edukacyjnych i kształceniowych;

prowadzeniem debaty strategicznej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących spraw polskich rodzin, systemu edukacji, polityk społecznych służących wychowaniu.

