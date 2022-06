SW Research przeprowadziło sondaż dla rp.pl, w którym zapytało Polaków, kto ich zdaniem byłby najlepszym kandydatem, by zastąpić prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ustąpił bowiem niedawno z funkcji wicepremiera kraju, a jego słowa wywołały spekulacje dotyczące także ewentualnego zastępstwa w rządzeniu partią. Sondaż został przeprowadzony między 21 a 22 czerwca na grupie 800 pełnoletnich internautów.

Kto powinien zostać nowym prezesem PiS?

Według badania SW Research najlepszym kandydatem do zastąpienia Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS byłby obecny premier Mateusz Morawiecki - wskazało na niego 14,2 proc. respondentów. Drugie miejsce z 9,7 proc. zajął prezydent Andrzej Duda, a trzecie, z 7,3 proc., Mariusz Błaszczak.

Na pozostałych pozycjach uplasowali się natomiast: Beata Szydło (3,5 proc.) i Zbigniew Ziobro (2,8 proc.). 20,8 proc. ankietowanych uznało, że Kaczyńskiego powinien zastąpić inny, niewymieniony w odpowiedziach polityk, 41,3 proc. nie miało w tej sprawie natomiast zdania.



Jarosław Kaczyński odszedł z rządu

We wtorek 21 czerwca Jarosław Kaczyński poinformował Polską Agencję Prasową, że odszedł z rządu. W funkcji wicepremiera zastąpi go szef MON Mariusz Błaszczak. - I sądzę też, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje - podkreślał wówczas Kaczyński, co wywołało spekulacje dotyczące jego zastępstwa także na stanowisku prezesa PiS.

W wywiadzie dla "Polska The Times" polityk zadeklarował natomiast, że nie weźmie udziału w kolejnych wyborach na szefa partii, które mają odbyć się w 2025 roku. - Jeżeli w następnych wyborach uzyskam mandat i dostanę się do Sejmu, to będę szeregowym posłem - mówił.

