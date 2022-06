Badanie na zlecenie dorzeczy.pl wykonał Estymator. Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłoby obecnie sześć ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość ma 38 proc. poparcia, co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego badania o 0,5 pkt. proc.

Sondaż. PiS na prowadzeniu, Lewica zyskuje

Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem 26,9 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.). Trzecia jest Lewica, która zyskała 0,7 pkt. proc. i ma w najnowszym badaniu 11,8 proc.

Poza podium wylądowała Polska 2050 (8,4 proc. przy 0,6 pkt. proc. spadku). Do Sejmu wszedłby także PSL-Koalicja Polska z wynikiem 6,9 proc. Ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza zyskało od ostatniego badania 0,6 pkt. proc. Za Konfederacją opowiedziało się 5,9 proc. respondentów, czyli o 0,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Wynik Kukiz'15 wyniósł 1,8 proc. (- 0,1 pkt. proc.). Inną partię wskazało 0,3 proc. badanych.

Jak czytamy w serwisie dorzeczy.pl, podział na mandaty byłby następujący: PiS - 213, KO - 136, Lewica - 50, Polska 2050 - 31, PSL - 21, Konfederacja - 8. Taki rozkład mandatów oznaczałby, że PiS wprowadziłby do Sejmu o 22 posłów mniej niż w 2019 roku.

Szacowana frekwencja wyniosłaby 55 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 23-24 czerwca 2022 roku na próbie 1046 osób.

