W sondażu zapytano Polaków o majątek żony Mateusza Morawieckiego. Wyniki są dość jednoznaczne

"Czy Pana(i) zdaniem żona premiera Morawieckiego powinna ujawnić swój majątek?" - takie pytanie zadano w sondażu przeprowadzonym przez Kantar na zlecenie "Faktów" TVN. 38 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak". "Raczej tak" to odpowiedź udzielona przez 25 proc. badanych, a więc łącznie 63 proc. respondentów to zwolennicy jawności majątku żony Mateusza Morawieckiego.

Czy żona Mateusza Morawieckiego powinna ujawnić majątek? Sondaż

7 proc. odpowiedziało, że żona premiera zdecydowanie nie powinna ujawniać majątku, natomiast 21 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej nie", co daje łącznie 28 proc. "Trudno powiedzieć/nie wiem" - takiej odpowiedzi udzieliło 9 proc. badanych.

Podobne wyniki przyniosło badanie na temat majątku żony premiera, które przeprowadzono w ubiegłym roku. To również był sondaż Kantaru dla "Faktów". Wtedy 65 proc. respondentów opowiedziało się za jawnością, przeciwnego zdania było 27 proc. badanych.

W nowym sondażu zapytano też, jak respondenci oceniają zachowanie Mateusza Morawieckiego w sprawie ujawnianie jego majątku. 57 proc. oceniło je negatywnie. 23 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej negatywnie - premier udziela mało informacji i mam wrażenie, że ukrywa część rzeczy. Natomiast 34 procent - "zdecydowanie negatywnie - premier wyraźnie stara się ukryć swój cały majątek i transakcje, jakie na nim wykonuje".

Ocena 21 proc. była pozytywna - "premier udziela informacji, ale mógł(a)bym wiedzieć więcej na ten temat" (13 proc.) lub "premier udziela wystarczająco dużo informacji na temat swojego majątku" (8 proc.). 22 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż został zrealizowany w dniach 22-23 czerwca tego roku na próbie 1003 osób.

Sprawa działek i ustawa o jawności majątków rodzin polityków

W listopadzie 2021 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o jawności majątków rodzin polityków są niezgodne z konstytucją.

Projekt ustawy o jawności majątków rodzin polityków powstał w kancelarii premiera, a Sejm uchwalił ją 11 września 2019 r. Przepisy miały zobowiązać premiera, ministrów, posłów, europosłów, senatorów, prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego oraz naczelników innych instytucji państwowych do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Andrzej Duda pod koniec października 2019 r. skierował ustawę do TK w trybie kontroli prewencyjnej.

Ustawa była reakcją na doniesienia "Gazety Wyborczej", która opisała temat zakupu przez Mateusza Morawieckiego i jego żonę 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu w 2002 r. Rzeczoznawca uznał, że jeszcze w 1999 r. grunt był wart prawie 4 miliony złotych - przypomniał serwis Money.pl. Jak się okazało, obecny premier nie ujawnił działki w oświadczeniu majątkowym, bo przed wejściem do polityki przepisał ją na swoją żonę.