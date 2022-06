Skazany za usiłowanie kradzieży prądu były radny PiS nie zwrócił wypłaconych diet. To 9,3 tys. zł

Przed ponad dwoma laty posesję radnego powiatu puławskiego odwiedziła policja i pracownicy PGE. W trakcie prowadzonych czynności odkryte zostało nielegalne przyłącze. Przewody miały być podłączone bezpośrednio do linii elektrycznej i prowadziły do starego budynku, skąd instalacja była przeprowadzona do kolejnych dwóch, zlokalizowanych tuż obok budynków.

Powołany do sprawy biegły ustalił, że prąd był pobierany z sieci z pominięciem licznika energii elektrycznej. Przez blisko cztery lata - od listopada 2016 do stycznia 2020 roku - Zbigniew A. miał nielegalnie pobrać energię elektryczną na kwotę blisko 10 tys. złotych.

W lipcu 2020 r. do Sądu Rejonowego w Puławach wpłynął akt oskarżenia wobec Zbigniewa A. Ten orzekł, że radny jest winny, i skazał go na 10 miesięcy w zawieszeniu. Od tego wyroku samorządowiec się odwołał, jednak Sąd Okręgowy w Lublinie w październiku ub.r. niemal w całości podtrzymał poprzedni wyrok.

Zarzut kradzieży zamienił na jej usiłowanie, a czas kary pozbawienia wolności (w zawieszeniu) z 10 do pięciu miesięcy. Nakazano także zapłatę grzywny w wysokości 1000 zł oraz pokrycie kosztów sądowych.

Puławy. Radny z klubu PiS skazany za usiłowanie kradzieży prądu. "Jestem niewinny"

- Jestem niewinny w stu procentach. (...) Ja tego prądu nie kradłem. Sam zgłaszałem w zakładzie energetycznym fakt, że w domu po moim ojcu, w którym nikt nie mieszka, przychodziły rachunki po 400-500 zł. Myślałem, że wymiana licznika pomoże, ale tak się nie stało. W końcu przestaliśmy za nie płacić - mówił w ubiegłym roku radny cytowany przez "Dziennik Wschodni".

Puławy. Były radny nie zwrócił wypłaconych diet

Jak podaje "DW", choć mandat radnego powinien zostać wygaszony już w październiku, obwieszczenie o wygaszenia mandatu komisarz wyborczy wydał dopiero w lutym. Przez ten okres Zbigniew A. wykonywał jednak obowiązki radnego. Opuścił jednak szeregi PiS.

Władze Starostwa Powiatowego w Puławach uznały, że samorządowiec powinien zwrócić diety wypłacone za listopad, grudzień, styczeń i luty. To łącznie ponad 9,3 tys. zł.

Urząd występował o zwrot diet w lutym i marcu. Jak informuje "Dziennik Wschodni", radny do tej pory pieniędzy nie zwrócił.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, radny traci mandat w przypadku np. utraty wybieralności. Utrata prawa wybieralności następuje m.in. po skazaniu prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne. Wygaśnięcie mandatu radnego powinna stwierdzić rada w ciągu miesiąca od dnia wydania prawomocnego wyroku.

