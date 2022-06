Ziobro wściekły po wyroku ws. "nawoływania do zabójstwa" Jędraszewskiego. "Wstyd, że mamy takie sądy"

Poznański sąd uniewinnił Marka M., któremu warszawska prokuratura zarzuciła pod koniec lipca 2020 "publiczne nawoływanie do zabójstwa duchownego i nienawiści na tle różnic wyznaniowych, a także znieważenie wyznawców Kościoła katolickiego".

Zbigniew Ziobro nazwał czyn Marka M. "odrażającym i nasyconym i nienawiścią" i podkreślił, że tego typu czyny podlegają odpowiedzialności karnej wedle obowiązujących norm polskiego prawa karnego. - Sąd, zamiast zapaść się pod ziemię ze wstydu, najwyraźniej jest z siebie zadowolony, twierdząc, że takie zachowanie uchodzi w świetle prawa. To jest aprobowanie narastania zjawiska nienawiści i wszelakiej agresji w życiu publicznym - mówił Zbigniew Ziobro.

Minister, krytykując wyrok, podkreślił różnicę pomiędzy wolnością słowa a czynem, którego dokonał Marek M. - Jest to zawstydzające, że w Polsce mamy takich sędziów i takie sądy, na szczęście nie wszystkie. Jestem przekonany, że to jest jednak odosobniony wyrok i wyrażam nadzieję, że odwołanie, które skieruje prokuratura w tej sprawie, da jasny wyraz, że jest granica tego, co jest dopuszczalne - dodał.

Powodem słowa abp. Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie"

W sierpniu 2019 r. podczas gali finałowej Mr Gay Poland w Poznaniu Marek M. wystąpił jako drag queen Mariolkaa Rebell. Tańczył na scenie z dmuchaną lalką, która miała przyczepione do twarzy zdjęcie abpa Marka Jędraszewskiego. Jak ustaliła prokuratura, kiedy w odtwarzanej ze sceny piosence padły słowa "...zabiłam go", mężczyzna miał zasymulować podcięcie nożem gardła gumowej lalce, a dla spotęgowania efektu użyć sztucznej krwi.

Mariolkaa Rebell w jednym z wywiadów na You Tube zaprzeczyła, by symulowała podcinanie gardła. Wyjaśniła, że kiedy podczas jej występu w tle leciała piosenka ze słowami "tęczowa zaraza" (takiego właśnie sformułowania użył abp Jędraszewski wobec osób LGBT), wbiła nożyczki w gumową kukłę, by spuścić z niej trochę powietrza.

Proces ruszył w maju 2021 r. w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto. M. nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że jego występ był częścią zamkniętej imprezy i nie służył namawianiu do morderstwa, tylko "miał uwypuklić problem" związany z wcześniejszą wypowiedzią hierarchy, wymierzoną w osoby LGBT.