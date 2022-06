Kaczyński w nowym wywiadzie. O Tusku: "Nie jest najgorszym szefem". O Gowinie: Nie wróżę mu kariery

Pytany o walkę z inflacją Jarosław Kaczyński powiedział, że rząd podejmuje konkretne kroki zaradcze, ponieważ nie może dopuścić do takiej sytuacji, by mieć wysoką inflację, recesję i bezrobocie. "A tak prawdopodobnie mogłoby być, gdybyśmy podejmowali działania, o których mówi opozycja" - zaznaczył prezes PiS w wywiadzie dla "Polska The Times".

Prezes PiS odparł zarzut, że inflacja jest winą rządu, bo "żaden rząd nie byłby w stanie uniknąć inflacji" w obecnej sytuacji, która panuje na świecie. - Inflacja nie jest wynikiem działań rządu i Narodowego Banku Polskiego, lecz Rosji, która wywołała wojnę - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński wini Gowina za problemy Polskiego Ładu: Nie wróżę mu kariery

W odpowiedzi na pytanie o Polski Ład Jarosław Kaczyński przyznał, że "wcześniejszego zamieszania" z programem wprowadzonym przez rząd "nie da się cofnąć".

Jako odpowiedzialnego, wskazuje "pewnego polityka". - Mógłby być ważnym człowiekiem, ale nie wróżę mu już specjalnej kariery. On był głównym odpowiedzialnym.

Dopytywany przez dziennikarzy, były wicepremier przyznaje, że chodzi o byłego koalicjanta PiS, Jarosława Gowina.

Plan Polskiego Ładu był nie najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej. A to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalnym. Gdzie dziś jest Gowin, to państwo wiecie

- mówi Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o opozycji. "Tusk nie jest najgorszym szefem"

Zdaniem polityka na opozycji nie powstała duża koalicja, ponieważ inni zachowują się podobnie do Donalda Tuska.

- Wystarczy posłuchać szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który - komentując wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na temat osiągnięć rządu - stwierdził, że szef rady ministrów jest patologicznym kłamcą. Nie ma to nic wspólnego z faktycznymi dokonaniami rządu - podkreślił Jarosław Kaczyński w wywiadzie.

Z naszego punktu widzenia Tusk nie jest najgorszym szefem, szczególnie biorąc pod uwagę jego opowieści, chociażby o tym, że zakażemy rozwodów. Widocznie zakłada, że jego elektorat jest na takim samym poziomie rozgarnięcia, co on sam i uważa, że można mówić najbardziej absurdalne rzeczy

- dodał prezes PiS.

Całość rozmowy ukaże się jutro.

