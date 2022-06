Marianna Schreiber będzie miała własną platformę podczas Parady Równości 2022 w Warszawie

Chociaż na Paradzie Równości 2022 w Warszawie pojawią się też inne partie, to właśnie obecność Marianny Schreiber zbudziła największe zainteresowanie w mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą tego, że prywatnie jest żoną Łukasza Schreibera - ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego.

REKLAMA

PiS w tarapatach - nie pomoże nawet sojusz z Konfederacją [SONDAŻ]

Parada Równości 2022. Marianna Schreiber z "Mam Dość 2023" będzie mieć swoją platformę

Parada Równości 2022 przejdzie ulicami Warszawy w sobotę 25 czerwca. Organizacje i instytucje otrzymają, jak co roku, możliwość zaprezentowania się na własnej platformie podczas tego wydarzenia. W tym roku jedną z platform przydzielono Mariannie Schreiber i jej partii "Mam Dość 2023".

Poza nią w trzecim sektorze znajdą się platformy: Nowej Lewicy, Obywateli RP, Partii Zielonych, Homokomando czy wytwórni gier komputerowych CD Projekt. Aktywista Jan Śpiewak zauważył natomiast, że jedną z platform otrzymał także "jeden z największych światowych patobanków".

Podręcznik do historii i teraźniejszości z negatywną opinią językową

Marianna Schreiber przepraszała za wpis z 2018 roku. "Won z Mojego Miasta..."

Użytkownicy mediów społecznościowych przypominają jednak wpis Marianny Schreiber z 2018 roku. Kobieta zamieściła wówczas na Twitterze zdjęcie z autobusu, na którym widać kobietę z tęczową torbą. Do zdjęcia dołączony był napis: "Won z Mojego Miasta...".

Wpis ten wypłynął po udziale Marianny Schreiber w programie "Top Model" TVN. Schreiber przeprosiła za post i wyjaśniła, że miał on związek z rzekomą przykrą sytuacją, do której miało dojść podczas Parady Równości 2018. Aspirująca polityczka twierdzi, że została "źle potraktowana", gdy chciała wesprzeć uczestników marszu.

Zobacz wideo Marianna Schreiber tłumaczy się z udziału w "Top Model". Oburzyła ją reakcja mediów

Do słów żony odniósł się wówczas także minister Łukasz Schreiber. - To jest dla mnie bardzo przykra sprawa. Moja żona to napisała, już przeprosiła. Ja również kieruję słowa ubolewania, zwłaszcza w stosunku do tej kobiety ze zdjęcia - mówił polityk.