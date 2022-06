Sobolewski o "kolejnych miłych zaskoczeniach". "Mamy w tej chwili 236 posłów. Może być więcej"

Krzysztof Sobolewski powiedział w Radiu Wnet, że "klub jako taki osobowo nie będzie poszerzony". - Koło Kukiz'15 i koło Polskie Sprawy są na zasadzie koalicji programowej, mają wspierać rząd w parlamencie - przekazał.

Obóz rządzący jeszcze się rozrośnie? Sobolewski: Być może będą kolejne miłe zaskoczenia

Sobolewski dodał, że przy podpisywaniu porozumienia z kołem Polskie Sprawy nie było tematu ewentualnych miejsc na listach. - Jeśli będzie wyrażała [Agnieszka Ścigaj - red.] takie zainteresowanie, to będziemy rozmawiać, to jest sprawa przyszła - stwierdził.

Sekretarz generalny PiS w kontekście poszerzania obozu rządzącego powiedział: - To nie jest koniec, mam nadzieję, i być może niedługo mogą być kolejne miłe zaskoczenia. Ale to są naprawdę, jak to określił niedawno pan prezes, wydarzenia przyszłe i niepewne. Pozwólmy im się realizować i jak będą, to będziemy przekazywać.

Jak dodał, "biorąc pod uwagę trzech posłów z koła Polskie Sprawy, to mamy w tej chwili 236 [posłów]". - To jest minimalne zaplecze parlamentarne rządu. Może być więcej - ocenił.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że koalicja rządząca, po długich rozmowach programowych, porozumiała się z kołem Polskie Sprawy. Nowym ministrem w rządzie będzie Agnieszka Ścigaj z tego koła. - Zajmie się tematyką, na której świetnie się zna, na której koncentruje się od wielu lat - czyli szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej w tym okresie napięć, na forum polskim, międzynarodowym, związanym z falą uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko - mówił Morawiecki.

Oprócz Ścigaj do koła Polskie Sprawy należą Zbigniew Girzyński i Andrzej Sośnierz. - To jest przede wszystkim współpraca merytoryczna. Będziemy mieli szansę robić dobre rzeczy. Głównie tu mam na myśli panią Agnieszkę Ścigaj. Zajmie się próbą zapobieżenia ewentualnym problemom z wielką liczbą Ukraińców, którzy przybyli do Polski - komentował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Sośnierz. Poseł przekonywał, że jego koło nie ma porozumienia z PiS dotyczącego list wyborczych i stanowisk.

